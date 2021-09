Online objednávky začnou fungovat už letos. „Systém bude zprovozněný nejpozději během letošního prosince. Zároveň do databáze bude mít přístup i městská policie. Strážníci, kteří jsou vybaveni čtečkami poznávacích značek, ihned uvidí, zda má dané auto platnou parkovací kartu či nikoliv,“ komentoval starosta města Pavel Pacal.

Do budoucna by tento systém mohl zcela nahradit i vydávání fyzických karet. „Strážnici pak nebudou muset řešit, zda někdo zapomněl kartu umístit za okno auta. Ale tohle nastane v momentě, kdy budou všichni příslušníci městské policie vybaveni patřičnými čtečkami,“ doplnil Pacal.

Město připravuje i rozsáhlý systém rezidentního parkování, který funguje v mnoha velkých městech. „Zatím ale nejsme schopní říci, kdy by mohly začít platit. Potýkáme se s velkou komplikací, není propojený registr vozidel a přistup odboru dopravy. V praxi by to znamenalo, že by žadatelé museli na úřad přinést velký technický průkaz a zajistit jeho oskenování a vložení do systému, což by bylo administrativně velmi náročné. My naopak chceme aby si úředník zadal jméno a registrační značku a ze systému si mohl vzít kopii velkého technického průkazu,“ popsal starosta.

Všude je narváno

Právě rezidentní parkování by uvítali i mnozí obyvatelé města. „Sice jsou to další peníze, které z nás vytáhnou, ale aspoň bych měl nějakou šanci na parkování. Takhle vím, že po páté před barákem prostě auto nenechám, protože je všude narváno,“ mínil Tomáš Blažek.

Jakmile se podaří zpřístupnit registr vozidel pro odbor dopravy, spustí město i rezidentní parkování. „Chceme, aby v budoucnosti bylo možné pořídit parkovací karty do rozšířených oblastí především v sídlištích přes e-shop,“ dodal vedoucí odboru dopravy Aleš Kratina. Rezidentní parkování prozatím funguje pouze v židovské čtvrti v Třebíči, která je na seznamu světového dědictví. Nadměrná dopravní zátěž totiž historickou část postupně ničila.