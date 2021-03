Valeč připravuje několikátou lokalitu s parcelami pro rodinné domy, jaký je o ně mezi lidmi zájem?

Je o ně neustále obrovský zájem. V minulosti jsme dokončili dvě lokality pro zástavbu. Nyní pracujeme na třetí, měla by to být lokalita „Za Hřištěm“. Jen co se objevila na katastru opět se zvedl zájem. Vznikne tam devětadvacet nových stavebních míst a na obci evidujeme momentálně okolo osmdesáti žádostí o pozemky.

A jak to výhledově s novými pozemky vypadá? Kdy by mohly být na prodej?

Máme územní rozhodnutí, nyní budeme podávat žádost o stavební povolení. Pokud to půjde dobře, někdy v září bychom mohli kopnout do země a začít se zasíťováním. Uvidíme, jaká bude zima, ale předpokládám, že na jaře by mohly být první pozemky na prodej. Je o ně zájem, ale zatím nevím jak budeme vybírat budoucí majitele nebo kolik bude stát metr. Musíme to projednat na zastupitelstvu.

Mnoha menším obcím se nedaří zajistit lékařská péče, jak je to ve Valči?

V minulosti zde ordinoval pan doktor Salač. Bohužel již zemřel a po jeho smrti se nepodařilo najít nikoho dalšího. Přitom by tu ordinace byla. Zatím jsme to nechali být, ale zvažujeme další možnosti. Například až začneme s prodejem pozemků, mohli bychom jako obec upřednostnit kandidáta, který by si zde otevřel ordinaci. Pokud by takový postup schválilo zastupitelstvo, tak má obec právo jej upřednostnit.

Mluvila jste o tom, že se snažíte obec neustále vylepšovat a zvelebovat. Na jaké splněné projekty se mohou v letošním roce místní těšit?

Loni obec získala peníze na celkovou obnovu hřišť. Některé byly v katastrofickém stavu, dřevěné konstrukce byly nahnilé a už by neprošly revizí. Jakmile jsme získali potřebné finance, pustili jsme se do práce. Bohužel nás trošku předběhla zima, ale na jaře dokončíme poslední práce a pak začnou hřiště sloužit. Mám z toho radost, protože jde o krásné projekty. Hřiště díky nim získají například nové kovové prvky. Jedno rekonstruujeme u fary, druhé v lokalitě U Ptáčků a další vznikne s podporou Nadace ČEZ u fotbalového hřiště. A plánujeme i mnohé další projekty.

Máte nějaký projekt, který byste chtěla zrealizovat, ale zatím se to nedaří?

Zatím je to určitě rekonstrukce sokolovny. Byl to pro mě důvod, proč jsem kandidovala ve volbách. Tu budovu totiž zveleboval a přestavoval můj dědeček, který byl dlouhá léta starostou Sokola, a mně velice mrzelo, jak tato budova chátrá. Valeč se navíc rozrostla, má přes osm set obyvatel, ale chybí zde kulturní centrum a další sportovní prostory. Myslím si, že by si nový kulturní dům místní opravdu zasloužili. Proto bojuji za rekonstrukci sokolovny. Zatím se to nedaří, několikrát jsme žádali o dotace, které by nám s tím pomohly, ale nezadařilo se. Momentálně čekáme ještě na jedno rozhodnutí a pokud by to vyšlo a peníze nám přidělili, mohly by se věci pohnout kupředu.