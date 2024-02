Odpůrci třebíčského obchvatu mají třicet požadavků, chtějí tak stavbě bránit

Barák je jednak lídrem třebíčské opozice, jednak působí ve spolku Obchvat Třebíče, který prosazuje takzvanou velkou variantu obchvatu.

Video připravené městem si vzalo na paškál právě aktivity tohoto spolku či do Dětí Země, které pro třebíčskému obchvatu také brojí. „To video bylo šílené. Starosta Pacal tady bude plácat nějaké blbiny o tom, jak přírodu v okolí města musíme chránit, ale že zničí tři městské parky, to ho vůbec nezajímá,“ podotkl Barák v reakci na informace z videa o tom, že jím prosazovaná varianta by poškodila velkou část přírody v okolí Třebíče.

Lídr opozice nebyl spokojený ani s výběrem řečníků, kteří o přípravách obchvatu informovali. „Někteří ti hoši nevěděli, o čem mluví. Ten, co popisoval přepravu nadměrných komponent, mluvil o věcech, které jsou patnáct let staré. Pro mě osobně tu nebylo moc novinek,“ prohlásil Barák.

U některých zajímavostí ale stojí za to se zastavit. Odborníci se totiž obchvatu věnovali komplexně, tedy i v souvislosti s chystanou výstavbou nových bloků v Jaderné elektrárně Dukovany, které s obchvatem úzce souvisejí.

Hned několik otázek z pléna vyvolal například příspěvek Pavla Jaroše z firmy SHB, která projektuje dopravní stavby. Na trase obchvatu má totiž být i devět metrů vysoký tunel, který umožní přepravu velkých komponent pro elektrárnu.

„Strop toho tunelu se později sníží, vznikne vlastně falešný strop. Je to například kvůli obsluze světel, která by se špatně udržovala,“ přinesl zatím neznámou novinku Jaroš, který zároveň dodal, že si stavba obchvatu vyžádá i několik demolicí.

„Nestává se, že by se takové stavby bez demolicí obešly. V tomto případě půjde ale jen o objekty garáží a několik zahradních domků v zahrádkářské kolonii Spytihněv. Nebudou zničeny žádné objekty k bydlení,“ vysvětlil Jaroš.

Zajímavá čísla poukazují i na nárůst dopravy v posledních letech, který je v Třebíči enormní. „Mezi lety 2016 až 2021 stoupl nárůst počtu motorových aut v Třebíči téměř o pětinu, z 600 vozidel na tisíc obyvatel na 710,“ nastínil Roman Dostál z firmy SmartPlan.

„Jinde to tak není, tento trend ale bude pokračovat dál. Denně projede centrem Třebíče mezi Fórem a úřadem práce sedmadvacet tisíc vozidel, přičemž jen čtvrtina z nich je tranzitních,“ prohlásil Dostál.

Václav Starý z firmy DHV Pro, která zpracovávala technickou studii, přinesl odhad ceny obchvatu. „Jeho jihozápadní část vedoucí z Boroviny ke kruhovému objezdu na Znojemské ulici vyjde na asi 1,3 miliardy korun. Tato cena odpovídá relacím z roku 2016,“ řekl Starý.

S obchvatem Třebíče souvisí i rozšíření silnice první třídy ve směru na Vladislav. „Ta musí být rozšířena ještě před budováním obchvatu Třebíče. Je to trochu oříšek, ale budeme se snažit, aby to bylo v roce 2026,“ řekl vedoucí projektant z firmy PK Ossendorf Tomáš Staněk.

Video: Seminář k chystané výstavbě třebíčského obchvatu.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Barákem kritizovaný příspěvek o přepravě komponent pro elektrárnu přednesl Oldřich Havelka z Metroprojektu Praha. Ten shrnul dříve předpokládané trasy, mezi které patřily dvě varianty využívající Dunaj. Ty by vedly z Bratislavy, případně by využily i řeku Moravu. To je však nereálné z hlediska říční infrastruktury.

Nakonec tedy zvítězila trasa od labského přístavu Chvaletice. „Ta povede na Havlíčkův Brod, Jihlavu, přes Třebíč a dále na Dukovany. V Jihlavě už obchvat částečně je. V Třebíči se uvažovalo i o průjezdu městem, v Sucheniově ulici je ale velmi velký sklon. Proto se do hry dostala obchvatová varianta. Nepůjde přitom o přesun jednoho komponentu, ta přeprava bude trvat tři nebo čtyři roky,“ objasnil Havelka.

Starosta Pavel Pacal byl i přes kritiku opozice se seminářem spokojen. Sdělil, že po čtvrtstoletí příprav obchvatu se město dostává do cílové rovinky. „Obchvat přinese obrovské příležitosti, vyřeší dopravní situaci, bude to i příležitost pro místní podnikatele. Díky dostavbě Dukovan naroste i počet obyvatel,“ shrnul Pacal.

„Vláda na tyto stavby nyní uvolnila prostředky. Naším úkolem je udělat vše pro to, abychom tuto příležitost nepropásli,“ doplnil starosta.

Třebíčský obchvat má důležité povolení. Posouzení vlivu na životní prostředí

Vítězslav Jonáš z Energetického Třebíčska si je vědom, že aby vše klaplo, musí na sebe všechny stavby dobře navazovat. Času přitom není mnoho. „Je to našponované, ale hodně se na tom pracuje. Věřím, že to zvládneme,“ zadoufal Jonáš.

O obchvatu se přitom mluví už mnoho let. Bývalý šéf odboru dopravy na třebíčské radnici a zároveň nynější ředitel vysočinského Ředitelství silnic a dálnic Aleš Kratina přinesl historický vhled na tuto stavbu, o níž se v určité míře podle něj uvažovalo už před rokem 1989. „Později v roce 2009 se psalo, že by obchvat mohl být v roce 2018. Teď máme rok 2024 a pořád nestojí. Teď jsou ale peníze připravené,“ uvedl Kratina.