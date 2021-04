Mám strach z toho, co bude a jestli opět nebude distanční výuka. Mám strach, jestli to se synem zvládneme, ale byli jsme i v pedagogicko-psychologické poradně na vyšetření školní zralosti, kde nám doporučili syna do školy dát, svěřila se maminka Aneta Pavlasová z Kamenice nad Lipou, jejíž syn Daneček se v září stane školákem.

Zápis do první třídy. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Zápis dětí do prvních tříd základních škol nejen na Vysočině začne ve čtvrtek 1. dubna. Stejně jako v loňském roce, tak i letos ale děti o klasický zápis ve škole, který většinou doprovázel hravý program, bohužel přijdou. „To nás moc mrzí. Přece jen je to důležitý pomyslný milník v životě dítěte. Je to něco jako přijímací zkoušky pro děti, co základní školu končí. A mluvili jsme i se synem o tom, že půjde do školy a že se připravuje na to, aby mohl ukázat paní učitelce, co všechno umí. A teď o to přijde,“ posteskla si Aneta Pavlasová.