Zvířata si všímají, že nechodí návštěvy. Nemají z toho ale trauma. Tak hovoří o současné situaci v jihlavské zoologické zahradě.

Uzavřená zoologická zahrada v Jihlavě. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Zatím je zavřeno týden, což je podstatně méně než šestkrát tolik na jaře, připomněla úvodem Simona Kubičkové z marketingového oddělení. „Nyní je to trošku jiné. Je dříve tma, obecně chodí méně návštěvníků a pro zvířata to není až takový rozdíl,“ řekla. Stejně jako lidé pozorují zvířata, tak také ony sledují návštěvníky. „Je to pro ně zpestření, když mohou pozorovat návštěvníky. Určitě ale nemají trauma z toho, že tam nechodí tolik lidí, ošetřovatelé se o ně starají,“ ujistila.