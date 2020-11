Apelují na poslance zvolené za Kraj Vysočina, aby zvážili návrh předkládané úpravy sítě stavebních úřadů a případně předložili pozměňovací návrh, který by zachoval fungující stavební úřady i na obcích prvního stupně.

Co změní nový stavební zákon?



- Žadatel bude do roka vědět, zda smí či nesmí stavět



- Většina dotčených orgánů bude integrovaná do stavebního úřadu, ubyde práce žadatelovi



- Místo územního a stavebního řízení bude už jen jedno, takže bude jen jedna možnost odvolán



- Lepší dodržování lhůt, včetně stavebních úřadů nebo správců sítí



- Zkrácená stavební řízení – stavební povolení do 30 dnů

- Elektronická komunikace s úřady

Proti rušení stavebních úřadů v obcích s běžnými obecními úřady se postavilo také Sdružení místních samospráv.. „Přestože je v nové předloze také řada pozitivních návrhů, obce zásadně nesouhlasí se zrušením více než 400 ze současných 700 stavebních úřadů. S touto redukcí nemůžeme souhlasit, protože jednoznačně dojde ke snížení dostupnosti agendy pro občany. Nové velké obvody stavebních úřadů nadto úředníci nebudou vůbec znát, v řadě případů jde o území veliké takřka jako bývalý okres,“ uvedl předseda Sdružení místních samospráv České republiky Stanislav Polčák.

Právě s omezováním služeb pro občany v běžných obcích mají zkušenosti i v Okříškách. „U nás šlo o nahrazení obvodního oddělení policie jen policejní stanicí, zrušení pobočky České spořitelny nebo pokladny na železničním nádraží. Jinde je to i rušení detašovaných stanovišť úřadu práce nebo finančního úřadu. Je smutné, že i tato vláda, přes oficiální proklamace podpory venkova, v tomto trendu pokračuje,“ povzdechl si starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.

Podle posledních informací, které radní získali, má o osudu stavebních úřadů rozhodnout ministerstvo vnitra. „Měli jsme přísliby, že stavební úřady rušeny nebudou. Jednání se posunula a vyhodnocení o vytíženosti stavebních úřadů bude provádět ministerstvo vnitra. Podle informací, které máme v poslední době to vychází, že by víceméně zůstaly pouze stavební úřady v sídlech malých okresů a možná sem tam některé na obcích s pověřenými obecními úřady. Stavební úřady na běžných obecních úřadech by měly být v podstatě zrušeny kompletně,“ vysvětlil starosta Ryšavý.

Stavební úřad je v Okříškách využívaný, ročně vyřídí okolo dvě stě padesáti podání, drtivou většinu v zákonem stanovených lhůtách. Úřad má dva pracovníky. „Ministerstvo má postavené nějaká kritéria, podle těch vyplývá, že jako schopné stavební úřady jsou brány ty se čtyřmi až pěti lidmi, což mají většinou jen velká města nebo možná některé obce s pověřenými obecními úřady ale rozhodně ne ty běžné obecní úřady. Tam jsou stavební úřady většinou na dvou lidech, tak jako u nás,“ doplnil Ryšavý.

Zrušení stavebního úřadu se nelíbí ani obyvatelům Okříšek. „Byla by to škoda, protože nejen všichni místní by museli jezdit na úřad do Třebíče. Určitě by se tím zbytečně prodloužilo veškeré vyřizování,“ mínil Martin Valík, který v Okříškách žije.

S tím souhlasí i starosta. „Stavební úřad neslouží jen pro Okříšky, ale pro celou část okresu, což je okolo osmnácti obcí. Pro mnohé je dojezdová vzdálenost a dostupnost lepší než do Třebíče. Druhou věcí jsou pak slova o elektronizaci veřejné správy. Jsou sice hezké, ale všichni v praxi vidíme, že spíše nefunguje, zvláště u stavebního řízení. U projektů je vždy lepší, když roztáhnete plachtu, je to přehlednější než když to zkoumáte někde na obrazovce,“ popsal Ryšavý.

Kde by stavební úřady podle nového zákona zůstaly

Pelhřimov, Humpolec, Pacov, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Světlá nad Sázavou, Jihlava, Telč, Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí