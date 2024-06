Na podobný problém upozorňuje také vedoucí stavebního úřadu v Jihlavě Michal Jarco. „Většina odpovědí na školení zní: ano s touto funkcionalitou počítáme, plánujeme ji do budoucna doplnit,“ sdělil Jarco. Ohledně programu mají stavební úředníci na Vysočině stále nejasnosti. „Na webinářích nám základy byly vysvětlovány pouze na zkušební verzi, kterou ministerstvo nazývá pískoviště. Této verzi však chybí mnoho funkcí, které bude mít ta opravdová verze dostupná od 1. července. Proto si to ani nemůžeme předem všechno pečlivě vyzkoušet,“ dodala Pitková.

Co digitalizace stavebního řízení znamená? Žádost o stavební povolení si lidé od prvního července budou moci celou vyřídit elektronicky. Stát ale zaspal. Dosud nejsou dostatečně připravené informační systémy tak, aby skrze ně mohly komunikovat úřady mezi sebou a s účastníky řízení. Potvrzují to i stavební úřady na Vysočině. „Zcela připravení nejsme. Účastnili jsme se čtyř hodinových webinářů, které ministerstvo pořádalo. Nejprve byl problém s tím, že server opakovaně padal. Ve webináře byl prostor položit skrz chat dotazy k programu, ne na všechny nám bylo odpovězeno,“ popsala vedoucí odboru stavebního a územního plánování ve Žďáře nad Sázavou Libuše Pitková.

Digitalizace stavebního řízení by měla ulehčit celý proces získání stavebního povolení. Podle Ministerstva pro místní rozvoj proces ulehčí v tom, že stavebník bude moci podat namísto desítek žádostí jen jeden návrh pomocí intuitivního formuláře. Žadatel uvidí, v jaké fázi vyřizování jeho žádost je a úředníci budou mít veškeré informace na jednom místě. „V dlouhodobém horizontu bude celý proces jednodušší a ubude papírování. Myšlenka to určitě není špatná,“ myslí si vedoucí odboru výstavby v Pelhřimově Zdeněk Přech. „Akorát je to připravené hodně rychlým tempem a není to zatím dobře doladěné,“ dodal. Věří, že až se úředníci s programem naučí pracovat, vše jim to ulehčí.

Nejen úředníci mají z celé digitalizace obavy. I stavebníci masivně podávají žádosti ještě před 1. červencem. V Pelhřimově na úřadě stavebníci za jeden měsíc přinesli tolik žádostí, kolik běžně přinesou za čtyři měsíce. I proto má Přech obavy, že se k žádostem podaným digitalizovanou formou dostanou až v listopadu. V Třebíči celou situaci nejvíce vystihuje věta vedoucího odboru výstavby Jaroslava Vošmery. „Jsme zahlceni prací a žádostmi, nemáme prostor vám k celé situaci dát vyjádření.“ Stejnou situaci podle slov vedoucího stavebního úřadu Libora Sochora zažívají také v Havlíčkově Brodě.

V Jihlavě se množství žádostí zvýšilo přibližně o sto procent. Mnoho z nich je odevzdáno chybně. „V drtivé většině jsou žádosti neúplné. Stavebníci chtějí stihnout podání ještě v červnu, tak vědomě pošlou i neúplné žádosti. To přináší ale další zbytečné úkony, což je mnohem větší nárůst práce,“ upozornil vedoucí stavebního úřadu v Jihlavě. Stejně tak úředníci ze Žďáru nad Sázavou nemají prostor seznámit se podrobněji s novým programem, protože se věnují hlavně podaným žádostem.

Ministerstvo v rámci digitalizace poskytlo úředníkům novou techniku, která má pomoci s přechodem. V některých oblastech České republiky na úřadech obdrželi počítače s koncovkou uzpůsobenou britským zásuvkám. „Ne, nebyla to sabotáž, ale obyčejná lidská chyba někde v dodavatelském řetězci. Jakmile se na to přišlo, dodavatel koncovky vyměnil. Všechny krabice jsem prostě zkontrolovat nestihl,“ reagoval ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš na síti X.

Problémy s vybavením se Vysočině vyhnuly. „U nás bylo vybavení, které jsme obdrželi, v pořádku, ale ta anglická zástrčka je v celém procesu to nejmenší,“ řekl Přech z pelhřimovského úřadu. „Na ministerstvu nám slibují, že dostaneme manuál v digitální podobě. Je stále otázkou, jestli se celým procesem budeme muset prokousat sami,“ doplnil.

Pracovníci úřadů si z instruktážních videí a webinářů stále nejsou úplně jisti, jak podání žádosti o stavební povolení bude od července probíhat. „Klíčové vyhlášky se postupně vydávají. Přicházejí ale všechny najednou na poslední chvíli, pár dní před avizovaným spuštěním a v kombinaci s množstvím žádostí se obávám, že může dojít velice snadno ke kolapsu ať už systému povolování staveb, anebo pracovníků.“ upřesnil Jarco.