„Spojem v 6.16 reagujeme především na požadavky ranního spojení Podklášteří a Polikliniky Hájek. Zejména starší obyvatelé města požadovali lepší spojení k poliklinice kvůli ranním odběrům u lékaře,“ uvedl vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb Aleš Kratina.

Starší obyvatelé mu dávají za pravdu. „Občas jezdím k lékaři na polikliniku, kde je nutné být právě kolem sedmé. Takto tam budu načas,“ zamyslel se senior Karel Zlevor, který bydlí u zastávky Sýpky na Podklášteří.

Nový spoj ale vítají i mladší obyvatelé severní části města, tedy zmíněného Podklášteří a Týna, kteří se tak dostanou před sedmou hodinou nejen k lékaři, ale i do zaměstnání či děti na nultou hodinu do školy. „Já osobně autobusem moc nejezdím, ale myslím, že mnoha mým známým tento nový spoj pomůže hlavně při cestě do práce. Řada z nich tam musí být na sedmou, takže ho určitě budou využívat,“ souhlasí se změnou v jízdním řádu Lucie Málková, která bydlí v Týně nedaleko zastávky Na Holečku.

Díky lepší návaznosti spojů se tak na polikliniku na Hájku dostanou lépe i obyvatelé ostatních částí města. Zejména starší občané žijící na Podklášteří, v Týně či na Hájku také jistě ocení, že je nová linka doveze před sedmou i ke Kauflandu.