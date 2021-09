O tom, že se větrný mlýn na Kanciborku stal letošním turistickým lákadlem, svědčí i jeho návštěvnost. „Do konce srpna jej navštívilo přes sedm tisíc lidí,“ vyčíslila Hanáčková. Větrník je otevřený pro veřejnost do konce září. „ Máme velikou radost, že náš větrník láká především rodiny s dětmi, myslím, že takový turistický cíl nám doposud v Třebíči chyběl,“ dodala Kateřina Hagarová z Turistického informačního centra.

Do soutěže se během prázdnin zapojilo 477, odborná porota nakonec z návrhů vybrala jméno Kancimourek. „Autorkou návrhu je desetiletá Terezka Koníčková z Jaroměřic nad Rokytnou. Kromě tašky se suvenýry a propagačními předměty Terezka vyhrála konzumaci zákusků Třebíčský větrník ve Farní kavárně u sv. Prokopa a návštěvu expozice Cesty pro sebe a celou svoji rodinu,“ komentovala ředitelka městského kulturního střediska Jaromíra Hanáčková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.