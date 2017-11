Nový nemocniční pavilon je před předáním

Třebíč – Velká ceremoniální sauna pro 40 lidí, suchý Kneippův chodník, jaké jsou jen tři v republice. Infralavice, co nahřívá záda a taky led doslova na dosah. To vše a některé další novinky nyní najdou návštěvníci třebíčského Aquaparku Laguna, když se vydají do tamního wellnessu. Přibylo totiž jedno celé podlaží ke stávajícímu saunovému světu. Otevřené je od pátku 17. listopadu.