Třebíčská radnice vyhlásila veřejnou zakázku na nový most v Poušově. Ten musela na sklonku loňského roku uzavřít z důvodu havarijního stavu.

Z mostu v Třebíči-Poušově se dočasně stala lávka pro pěší a cyklisty. | Foto: Deník/Milan Krčmář

„Zakázka má hodnotu sedmnáct milionů korun. Předpokládá se, že smlouvu podepíšeme v srpnu. Stavba mostu by měla trvat tři měsíce, tedy do konce listopadu,“ uvedl starosta Pavel Pacal.

Podle něj se město snažilo na výstavbu mostu získat dotaci, ale neuspělo. „V dotačním programu nebyly tyto záměry podporovány,“ doplnil starosta s tím, že problém by mohl nastat při prohlídce pilířů.

Kam ještě s dětmi na dětské dny? Máme pro vás super tipy na Vysočině

Nový most by měl využívat stávající pilíře. „Musí se ale prověřit, zda jsou v pořádku. Jinak by se možná musela částečně přepracovat projektová dokumentace. Podobný stav nastal při přestavbě Podklášterského mostu. Tehdy stavbaři zjistili, že je stávající založení špatné. Stavba se proto musela přeprojektovat,“ připomněl situaci z roku 2016 Pacal.

Na mostu budou auta jezdit střídavě stejně jako dosud. Na jeho okraji bude pruh pro pěší a cyklisty. „Technická nosnost mostu je značná, mnohonásobně vyšší, než je ta dnešní. Ale my ji chceme omezit dopravními značkami i fyzickými zábranami,“ vysvětlil místostarosta Pavel Janata s tím, že na most tak budou moci jen osobní auta.