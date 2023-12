Třebíčská nemocnice má nový babybox. Ten předchozí zachránil dvě děti

/FOTO, VIDEO/ Velké inovace se dočkal babybox v Nemocnici Třebíč. Jeho novou verzi představil přímo na místě Ludvík Hess, autor myšlenky tohoto záchranného zařízení. „Je to babybox nové generace. Ten původní jsme zde otevřeli v roce 2010. Byla to vlastně hloupá krabice. Sice vyhřívaná a měla signalizaci, ale zdaleka to nebyla tak chytrá krabička, jako je tahle,“ uvedl Hess.

Babybox v Nemocnici Třebíč. | Video: Deník/Milan Krčmář