„Zcela původně zde stával panský mlýn s obytnou usedlostí. My toto místo ale předěláváme už pětadvacet let až do dnešní podoby,“ vysvětluje majitel budovy Libor Cejpek.

Dřív s ní měl ale jiné plány. Myšlenka postavit zde tvrz ho ale napadla až později. „Byla to dokonalá ruina. Původním záměrem byla oprava malé vodní elektrárny, potom nás život sám nasměřoval k tomuto řešení,“ usmívá se Cejpek s tím, že podobně to bylo i s nápadem pořádat zde svatby. „Pořádáme je tu letos poprvé, prozatím zde byly soukromé akce. Zájem svatebčanů je enormní,“ dodává majitel tvrze.

Podle něj sem svatebčany láká netradiční stavba. „A také její toskánský styl, dále pak hlavně příroda a okolí. Návštěvníci se zde cítí domovsky. Není to megaresort,“ doplňuje Cejpek.

Zajímavostí je, že svatebčané zde mohou spát nejen ve tvrzi, ale také ve velkých stanech. O toto netradiční ubytování je podle majitele také velký zájem.