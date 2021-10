Politická strana: SPOLU Věk: 51 let Zaměstnání: ortoped, poslanec Bydliště: Třešť Profil: Ve sněmovně zasedá od roku 2013. Navrhla ho KDU-ČSL.

Politická strana: SPOLU Věk: 39 let Zaměstnání: advokátka, zapsaná mediátorka, podnikatelka Bydliště: Jihlava Profil: Navrhla ji ODS. Advokátní kancelář má v Jihlavě a Praze.

Politická strana: SPD Věk: 56 let Zaměstnání : Poslanec, předseda výboru pro bezpečnost Bydliště: Vojnův Městec Profil: Poslancem je od roku 2017, od stejného roku předsedá výboru pro bezpečnost.

Politická strana: SPOLU Věk: 37 let Zaměstnání: starostka Bydliště: Větrný Jeníkov Profil: Starostkou městyse je od roku 2014. Navrhla ji TOP 09.

Politická strana: SPOLU Věk: 56 let Zaměstnání: dětská lékařka, místostarostka Žďáru nad Sázavou Bydliště: Žďár nad Sázavou Profil: Místostarostkou je od roku 2020. Byla navržena KDU-ČSL.

Politická strana: ANO 2011 Věk: 58 let Bydliště: Radostín nad Oslavou Zaměstnání: Přidělenec hasičů na zastupitelském úřadu v Bratislavě. Profil: Osm let působil jako ředitel hasičského sboru České republiky. Nestraník, v PS chce řešit tématiku IZS.

Politická strana: ANO 2011 Věk: 32 let Bydliště: Náměšť nad Oslavou Zaměstnání: poslankyně, bývalá manažerka Profil: Předsedkyně krajské buňky hnutí. Od roku 2017 poslankyně Sněmovny.

Politická strana: ANO 2011 Věk: 50 let Bydliště: Olešná Zaměstnání: poslanec, bývalý produktový manažer Profil: Poslancem je od roku 2013. Angažuje se především ve sněmovním zemědělském výboru.

Politická strana: ANO 2011 Věk: 38 let Bydliště: Počátky na Pelhřimovsku Zaměstnání: zastupitel, bývalý zkušební inženýr Profil: Od roku 2016 působil jako náměstek hejtmana Kraje Vysočina. Od roku 2019 je také členem předsednictva hnutí ANO 2011.

Politická strana: Starostové a nezávislí Věk: 39 let Bydliště: Pacov Zaměstnání: náměstek hejtmana pro životní prostředí, zastupitel města Pacova Profil: Byl zvolen nejlepším starostou mezi lety 2014-2018. Také je předsedou mikroregionu Strážiště.

Velká proměna čeká seznam jmen poslanců z Vysočiny. Stojí za tím nejen změny na čelních místech kandidátek jednotlivých stran, hnutí a koalic, ale pochopitelně i vítězství koalice Spolu. Do poslanecké sněmovny se vedle členů koalice Spolu dostanou i kandidáti z hnutí ANO, z koalice Piráti a Starostové i z SPD.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.