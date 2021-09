Stavba vyjde zhruba na pět milionů korun. „Momentálně jsme vypsali zakázku na projektovou dokumentaci. V ideálním případě by se mělo začít na podzim příštího roku, stavět se bude přes zimu z toho důvodu, že neohrozí fungování tenisových kurtů a ani pořádání kulturních akcí. Tím pádem můžeme zlikvidovat ošklivé stavební buňky. Myslím, že to prostředí bude mnohem důstojnější, než je stávající stav,“ dodal starosta.

Nové zázemí, které využije jak veřejnost tak i sportovci vznikne podél cesty vedoucí do areálu nivy. „Objekt bude mít tvar písmene L, v jedné části bude zázemí tenistů a ve druhé pak veřejně přístupné sociální zařízení. Bude oddělené pro ženy a muže a vzhled budovy je vymyšlený tak, aby nenarušoval okolí,“ doplnil Pacal.

/FOTO, VIDEO/ Konečně si tam člověk nebude připadat jak ve středověku. Často na Podzámeckou nivu chodíme s přáteli na koncerty a tamní toalety jsme nechápali. Navíc je někteří stejně nepoužívali a potřebu vykonávali v okolí, což bylo prostě odporné. Mám radost, že to bude jinak. Tak komentovala plánované změny na Podzámecké nivě v Třebíči Nikola Králová.

