Nové větrné elektrárny na Vysočině: Jen se souhlasem obcí, ujišťuje kraj

Další větrné elektrárny mohou stát na Vysočině. Investoři mají zájem, obce to ale netěší. V současné době stojí elektrárny u Pavlova na Jihlavsku, ve Věžnici a v obci Kámen. Podle starosty z Brzkova Aleše Bořila se na vedení obce obrátilo již několik zájemců. „Chtějí u nás větrné elektrárny stavět. Zajímalo by mě, jak Kraj Vysočina tuto problematiku řeší do budoucna,“ poznamenal starosta Bořil.

Větrné elektrárny u Věžnice na Havlíčkobrodsku. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni