Současné Krnčice stojí ve směru na Moravské Budějovice a jsou přidruženou částí Nových Syrovic. A právě Krnčičtí se nové výstavby nejvíc obávají. „Krnčice mají asi sto obyvatel. A teď by v jejich katastru měla vyrůst další vesnice, která bude více než dvakrát větší?“ zamyslel se opoziční zastupitel Martin Růžička, jenž je zároveň obyvatelem Krnčic. Tomu se také nelíbí, že se o projektu velmi málo ví. „V pozvánce na zasedání zastupitelstva bylo jedenáct bodů. A když se schvaloval program, najednou se tam přidaly další body, které se týkaly této nové čtvrti. Na to jsem namítl, že by se s tím snad prvně měla seznámit veřejnost, než se o tak závažné věci bude vůbec jednat. Když do vesnice přijede trhovec, hlásí se to rozhlasem, ale o pětašedesáti nových barácích nikdo nic neví,“ vysvětlil Růžička.

Starosta Nových Syrovic Oldřich Svoboda odvětil, že jednání jsou zatím jen v počáteční fázi. Investor je totiž soukromý. „Sami ještě přesně nevíme, jak to bude. Momentálně se třeba zjišťuje, jak tam zajistit veškeré inženýrské sítě. Musel by se vyřešit například vodovod. Ten stávající totiž nemá dostatečnou sílu na to, aby na kopec, kde by měly domy stát, vytlačil dostatečné množství vody. Podobné je to u kanalizace – musela by se navýšit kapacita čistírny odpadních vod, jenže to zatím nejde, protože do stávající čistírny se nedá zasáhnout. Získali jsme na ni dotaci, ale udržitelnost je deset let od její výstavby, které ještě neuplynuly,“ vypočítal Svoboda různá úskalí, ale zároveň dodal, že by si velice přál, aby se projekt uskutečnil. „Já bych byl hrozně rád, aby se s něčím začalo. Lidí u nás ubývá. Před patnácti lety měla obec přes tisíc obyvatel, nyní jich je devět set. Naše škola tehdy měla přes sto dětí, teď jich je tam padesát. Právě s těmi novými domy by se škola zase naplnila a vznikla by třeba i nová pracovní místa,“ řekl starosta.

Z Nových Syrovic ale lidé nejen odcházejí. Najdou se i takoví, co se sem nedávno přistěhovali. Jedním z nich je Vojtěch Smejkal. „Já sem přišel před dvěma lety. O té nové čtvrti opravdu moc nevím, ale nemám s ní problém. Myslím, že vesnice je dobře vybudovaná, máme tu poštu, školu, obchod, jsem tu spokojený. Tak ať se klidně buduje dál,“ podotkl Smejkal.

Jednatelem projektu Residence Krnčice je Vlastimil Kocanda. Jeho společnost tamní pozemky vlastní, a proto by byl rád, kdyby se všechny potíže vyřešily co nejdříve. „Jednáme o tom nejen s obcí, ale třeba i vodárenskou společností. Původní stavby jsme už srovnali se zemí, teď tam probíhá hydrogeologický průzkum. Rádi bychom první etapu zahájili už v příštím roce,“ sdělil Kocanda.

V obci se také proslechlo, že by v nové čtvrti měla vzniknout i nová školka. To ale Kocanda zatím nepotvrdil, byť ta možnost by zde byla. „V rámci projektu tam máme vyčleněnou jednu budovu pro veřejné účely. Se starostou nyní řešíme, co bude její náplní,“ uvedl jednatel.