Obuv, elektro, domácí potřeby. Víme, které obchody rozšíří budějovické centrum

Že by měly nové obchody mít ze začátku slevu, Deníku potvrdil Ota Kohoutek z investorské firmy FMZ. „Určitě budou v ten den nějaké akce. Budou na ně chtít přilákat co nejvíce zákazníků,“ uvedl. A doplnil, že není jisté, jestli se ke slevovým akcím připojí i starší podniky. „Minimálně ty čtyři nové obchody by měly mít zaváděcí a výhodnější ceny,“ poznamenal.

Plánovaný termín otevření je ve čtvrtek 16. listopadu. Obchody mají otevírací dobu mezi devátou hodinou dopoledne a sedmou hodinou večer. „Je ale možné, že některé obchody otevřou dříve a jiné zavřou později. Ale ten určený čas dodrží všichni. Bude to tak bývat pořád,“ ujistil Kohoutek s tím, že v pondělí získají rozhodnutí o kolaudačním souhlasu. „Beru to jako takovou formalitu, po které přístavbu oficiálně zprovozníme,“ předeslal.

Datum otevření: čtvrtek 16. listopadu 2023 Nové prodejny v obchodním centru v Moravských Budějovicích Deichmann: obchod s obuví

PLANEO: prodejna s elektrem

TEDi: pobočka s hračkami, psacími potřebami a potřebami pro kutily

Asian Cuisine: Gastro s asijskou kuchyní

Provozovny dveře otevřou pro zákazníky bez omezení také v pátek 17. listopadu, přestože je státní svátek. Ten patří totiž mezi ty dny, kdy mohou být otevřeny i obchody s plochou, která přesahuje dvě stě metrů čtverečních.

V Moravských Budějovicích plánují přidat ještě jednu přístavbu do obchodního centra. Podle Kohoutka by nové obchody mohly stát do dvou let. „Musíme tam ještě vyřešit majetkové záležitosti. Ty souvisí s pozemky, které jsou potřeba zajistit k třetí etapě. V horizontu dvou let bychom však měli udělat dokončující práce a mít finální podobu hotovou. To by pak už byl definitivní rozsah té plochy,“ dodal k chystané třetí fázi investor.