„Na obci evidujeme zájem mladých rodin o stavbu rodinných domů. Nechceme, aby se Myslibořice začaly vylidňovat. Proto jsme se snažili začít aspoň s něčím,“ řekl starosta obce Myslibořice Milan Palát.

Nová ulička měla vzniknout v centru obce, na náměstí. „Máme tu dva velké pozemky, jeden má ve vlastnictví pan Švestka, chtěl by tam postavit bytový domek, druhý pozemek je obecní, byl na něm zbourán dům v dezolátním stavu, a tak se uvolnil prostor pro čtyři možné domy,“ vysvětlil Palát.

S tím ale nesouhlasí odbor rozvoje a územního plánování, na Městském úřadu v Třebíči. „Ačkoliv jsou pozemky zahrnuty do plochy pro bydlení, nelze na nich objekty pro bydlení umisťovat kdekoliv. Důležitá je hranice veřejného prostranství, případně stavební čára. Zastavování zahradních traktů je nežádoucím jevem z mnoha důvodů. Je třeba respektovat původní historické prostorové uspořádání sídel a zamezit jeho degradaci, chránit dochovaná humna a ponechat je bez zastavění doporučuje i Územní studie krajiny,“ vysvětlila mluvčí radnice v Třebíči Irini Martakidisová.

Právě sevřená zástavba a ochrana historického jádra obce a veřejného prostranství je další problémový bod. „Podle schváleného územního plánu je viditelné, že nové domy by do této zóny nezasahovaly. Šlo by jen o napojení užitkové komunikace,“ vysvětlil Palát.

Je to matoucí

V případě nových parcel v Myslibořicích jde o část obce, kde je návesní prostor, kterou obklopuje sevřená zástavba. „Předmětem ochrany je charakter veřejného prostranství a prostředí historického jádra obce dané urbanistickým a objemovým řešením zástavby, včetně architektonického výrazu, při rekonstrukcích stávajících objektů u návsi musí být zachován sevřený typ zástavby, pokud v daném místě existuje, chráněná je historická parcelace,“ řekla Martakidisová.

Problémem totiž bylo, že úřad se ve vyjádření odvolával mimo jiné na to, že na jednom pozemku stojí objekt. Pravdou ale je, že budova na parcele již dávno není. „Je to matoucí. Ten dům je dávno zdemolovaný, dokonce je od nového kalendářního roku vymazaný i z katastru nemovitostí. Nevím, kde na to úřad přišel,“ podivoval se Palát.

„Na pozemku se nachází potok, který je zarostlý a zapáchá. Pokud bychom tam vytvořili příjezdovou cestu, potok bychom revitalizovali. Příjezdová cesta by navíc pomohla i dalším lidem. Ti mají dům na zadním vedlejším pozemku a nevede k nim momentálně žádná příjezdová cesta, když chtějí dovnitř, musejí přes pozemky sousedů. Navíc nejsou napojení na odpady, vodu, elektřinu, prostě nic,“ doplnil Palát.

Boj o pozemky ale v Myslibořicích nevzdávají. „Měli jsme poradu s architektem, který vypracovával územní plán Myslibořic. Studii jsme se pokusili přepracovat a podali jsme ji k opětovnému posouzení odboru,“ dodal Palát.