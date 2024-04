Poněkud překvapivý vývoj má vyjednávání o pozemcích v blízkosti třebíčské Polikliniky Vltavínská, kde měla v budoucnu vzniknout další budova s ordinacemi. Radnice předpokládala, že pozemky se žadatelem smění za jiné, které jsou v ulici Na Klinkách, kde město již nyní vlastní skladovací prostory. Ty chtěla rozšířit právě díky směně, kterou mělo potvrdit zastupitelstvo města. To ji však vůbec neprojednávalo.

Pozemky za Poliklinikou Vltavínská v Třebíči, kde by mělo vzniknout nové zdravotnické zařízení. | Foto: Deník/Milan Krčmář

Příslušný bod zastupitelé z programu jednání zcela vypustili. „Město Třebíč obdrželo další nabídku na daný pozemek za poliklinikou. Proto byl materiál stažen a nyní se řeší jiná forma jejich prodeje,“ vysvětlila tisková mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová. „Snahou města je, aby na místě vyrostlo další zdravotnické zařízení, které přinese nové lékaře a zlepšení zdravotnických služeb v Třebíči,“ dodala mluvčí.

U třebíčské Polikliniky Vltavínská má vyrůst další budova s ordinacemi

Onou jinou formou prodeje by mohla být třeba aukce pozemků. Alespoň to si myslí opoziční hnutí Třebíč Občanům, které ke stažení bodu z programu zasedání zastupitelstva vydalo prohlášení na svém webu. Při zvolení jiného způsobu prodeje by radnice podle opozičníků mohla na pozemcích tratit. „Pokud má vedení města zájem pozemky za poliklinikou prodat, musí to udělat uvážlivě a transparentně formou otevřené aukce. Jedině tak získá Třebíč nejvýhodnější nabídku,“ vyjádřila se k situaci opozice.

