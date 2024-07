Mladá žena chodí občas nakupovat do supermarketu Lidl, který stojí hned naproti staveništi. V budoucnu se nové obchody s tímto řetězcem podělí o rozlehlé parkoviště. „Docela se na nové obchody těším. Snad ani ne kvůli té nabídce, ale kvůli tomu, že ta plocha byla dost zanedbaná. Nevypadalo to tam hezky, takže ať tam vznikne cokoli nového, bude to snad jen k lepšímu,“ doplnila Slabá.

Stavba by měla v podstatě kopírovat objekt Lidlu naproti. Má to své opodstatnění, společnost Lidl Česká republika je totiž zadavatelem projektu. Nová prodejní hala tedy bude jakýmsi dvojčetem protějšího obchodu – avšak s tím, že severní strana, tedy do Brněnské ulice, by neměla být na rozdíl od stávajícího supermarketu celá prosklená.

Skleněné panely na severní straně napočítáme asi pouze čtyři, pak už bude jednolitá stěna. Naopak západní část, tedy směrem k parkovišti, bude prosklená celá. Každý z obchodů bude mít samostatný vstup krytý masivní markýzou – podobně, jako je tomu například ve Stop-shopu u výpadovky z Třebíče na Znojmo. Zajímavé je, že obchody nebudou mít stejně velkou výměru.

Obchody otevřou na jaře

Zcela největší plochu by měl mít obchod po pravé straně, tedy směrem k řece. Tento obchod bude zabírat celou polovinu stavby. Vlevo od něj budou mít prodejní plochu dva menší obchody – oproti prodejní ploše vpravo bude každý jen čtvrtinový. Zcela vlevo, tedy nejblíže k ulici bude obchod, který by měl zabrat zhruba čtvrtinu celého objektu.

Jedním z obchodů, které by návštěvníci měli v novém nákupním centru nalézt, by měla být drogerie Rossmann. V něm Třebíčané mohou nakupovat už nyní, a to na Karlově náměstí. Olga Stanley, mluvčí tohoto řetězce, zatím informaci k obchodu na Brněnské ulici ale zcela nepotvrdila. „Určitě však můžeme potvrdit, že chceme pro naše zákazníky v Třebíči být dostupnější, a proto do budoucna plánujeme další expanzi,“ vyjádřila se Stanley.

Deník požádal o bližší informace i společnost Lidl Česká republika, do požadovaného času je však neobdržel. Je však jasné, že obchody se veřejnosti otevřou příští rok na jaře. „Stavební úřad v Třebíči rozhodl o lhůtě do konce dubna roku 2025,“ informovala mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Supermarket Lidl v Brněnské ulici je poměrně nový, své brány otevřel v roce 2018. Další obchody vznikají u zmiňovaného Stop-shopu u výpadovky na Znojmo. Na místě Decathlonu, který odešel z Třebíče na konci minulého roku, bude McDonald’s, který doplní obchod se sportovním zbožím a také obchod s drogerií.