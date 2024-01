Městskou autobusovou dopravu (MAD) v Třebíči bude od prvního ledna 2025 provozovat firma Bors. Definitivně to potvrdily podpisy na smlouvě z přelomu tohoto roku. Je tu ale jeden zádrhel. Možná to nebude od ledna.

Tendru se zúčastnilo celkem pět uchazečů. Po oznámení výsledků výběrového řízení bylo možné podat námitky například proti průběhu konkurzu. „Tyto námitky byly dvě. Řešili jsme je na radě města a odmítli jsme je. Ti, kteří námitky podali, měli možnost je podat i na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Evidentně tak ale neučinili, protože jinak by nám ÚOHS zřejmě zakázal podepsat smlouvu,“ vysvětlil starosta.

Nový provozovatel autobusů v Třebíči: přečtěte si nejčastější otázky a odpovědi

Podle něj přesto došlo ke zdržení v přípravách. „Nikoli však vinou města, nýbrž vinou vítězného uchazeče, tedy firmy Bors. Ten měl doložit bankovní záruku. On ji ale začal vyřizovat z našeho pohledu později. Až v momentě, kdy bylo zřejmé, že k ÚOHS nikdo žádné podání nedal,“ doplnil Pacal.

Kvůli tomu se vše posunulo do letoška, tedy do nového kalendářního roku. „Teoreticky kvůli tomuto přístupu ze strany Borsu hrozí to, že autobusovou dopravu bude provozovat až od prvního února 2025. Smlouva totiž říká, že začne platit po dvanácti měsících první den následujícího měsíce,“ objasnil starosta.

ICOM v Třebíči končí, obří zakázku na provoz městské dopravy vyhrál Bors

A právě to se stalo. Kdyby byla smlouva podepsána oběma stranami už v prosinci, nabyla by platnosti od Nového roku 2025. Jenže zástupci Borsu ji podepsali až v lednu letošního roku, proto je možné počítat s posunem zahájení dopravy na únor. „My s nimi nicméně budeme okamžitě jednat o tom, aby své aktivity zrychlili. Tedy aby byli schopni provozovat autobusy už od prvního ledna následujícího roku. Z našeho pohledu je to ale spíš jen formalita,“ uvedl dále Pacal.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Statutární zástupce firmy Bors František Zugar informoval, že vše běží podle veškerých předpisů. „Smlouvu jsme podepsali tento týden,“ potvrdil Zugar. „A dosud probíhaly standardní procesy ve lhůtách, které jsou nutné. K vystavení bankovní garance již došlo a vše postupuje dle platných zákonných postupů,“ doplnil Zugar s tím, že v současné době nemůže přidávat další podrobnosti.

Třebíčí budou jezdit nové autobusy, některé budou i na elektřinu

Městskou dopravu v Třebíči dosud provozoval jihlavský Icom pod hlavičkou Trado-mad. Jeho autobusy po ulicích města jezdily dvě desítky let. „Bude to velká změna. Ale naším zájmem je, aby lidé prvního ledna 2025 nepoznali, že sedají do autobusů, které provozuje někdo jiný. I když je pravda, že ty autobusy budou také jiné. Přinejmenším, co se týče výrobní značky. Bors má jiné autobusy, než které používá Icom. Ale to je spíše technická záležitost. My neurčujeme, jaké typy autobusů zde mají jezdit,“ zamyslel se starosta Pacal. „Ale třeba prostory pro kanceláře mu nabídneme stejné, jaké byly doteď. Ačkoli on si samozřejmě může zvolit jiné. Doufám, že služby budou na minimálně stejné úrovni, jako byly dosud. A tak je to nastaveno i v podmínkách smlouvy,“ dodal starosta.

VIDEO: Ulicemi Třebíče opět jezdí vánoční autobus. Podívejte se, jak je krásný

O tom, že po městě budou za rok jezdit jiné autobusy, a možná i v jiných barvách, lidé v Třebíči vědí. „Mně osobně je celkem jedno, v čem pojedu. Já ani ty značky od sebe nepoznám. Ale hlavní bude, když se dostanu tam, kam chci. Nerada bych po Novém roce přišla na zastávku a na autobus čekala marně,“ prohlásila například seniorka Vladimíra Janáková.