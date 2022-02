Z toho, že na náměstí opět porostou stromy, má radost Jan Preininger. „Mohutnost těch starých stromů tomu místu chybí, bylo to bez nich chudší. Je dobře, že náměstí nezůstane bez nich. Jen se mi popravdě vždycky líbil víc sloup Nejsvětější Trojice než lípy s kašnou. Ty pro mě stojí v pozadí. Ale až tam nové stromky budou, skočím se na ně mrknout,“ prozradil místní.

Lípy na náměstí v Jaroměřicích



* Jedna lípa stojí dvě stě tisíc korun

* Na náměstí budou čtyři

* V obvodu měří pětadvacet centimetrů

* Dosahují výšky tří metrů

* Každý strom bude mít speciální podloží ve velikosti pět krát čtyři krát jeden metr

* Náměstí prozkoumají archeologové

* Po jejich výzkumu město opraví kašnu

Nové stromy dostanou lepší péči než jejich předchůdci. „Děláme všechno pro to, aby si lípy zachovaly dlouholetou životnost. Ale nemůžeme vědět, co bude za sto let. Jejich výsadbu každopádně doprovázíme stavbou speciálního podloží. Stromy se dočkají substrátů, které umožní lepší prokořenění a zároveň zachytí víc vodu. Dřív takovou péči ani mít nemohly. Teď podmínky budou příznivější,“ uvedl starosta Jaroměřic Karel Müller s tím, že pokud se stromky neuchytí, tak je přesadí.

Jakmile budou listnáče na svém místě, začnou ve městě pracovat na opravě kašny. „Může se stát, že dojde k narušení podloží a kašna se pohne. Měli jsme s ní trápení vždycky, protože protékala. Kvůli průsaku vypadaly původní lípy na jedné straně zachovaleji a zeleněji než ty na straně druhé. Vzhled náměstí se příliš nezmění. Financování této opravy budeme řešit, až přijde čas,“ dodal starosta.

Archeologové začnou s výzkumem v pondělí. Mají od něj velká očekávání. „Jaroměřice patří k významnějším nalezištím. Zdejší náměstí je na objevy bohaté. Dělali jsme tady výzkum před pár lety. Objevili jsme velmi pěkné nálezy z období vrcholného středověku a raného novověku. Mimo jiné jsme narazili na konstrukce masných krámů. Chtěli bychom na tento výzkum navázat,“ popsal archeolog Jakub Těsnohlídek.

Naposledy dělali archeologové výzkum loni. Tehdy náměstí zkoumali kvůli výsadbě višní. „Stromy neměly moc velký plošný rozsah. Šlo o sondy metr na metr. Moc se toho zdokumentovat nedá. Teď budou sondy mnohem větší,“ předeslal Těsnohlídek.