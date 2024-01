„To místo teď nevypadá zrovna dvakrát pěkně. Navíc je v lokalitě, kde kolem něho člověk často chodí. Když se jdu projít do parku nebo na autobusové nádraží, tak ho neminu. Vidět je to také ze zámku. Takže když se místo promění, bude okolí naopak zkrášlovat. A pokud tam bude dobrá nabídka kultury, tak se tam určitě rád ukážu,“ řekl muž svůj názor.

Proč ve městě vznikne nové zázemí pro letní kino, přiblížil starosta Pavel Nevrkla. „Chtěli jsme do Jemnice přivést nový styl přemýšlení o prostoru. Ukázat, že věci jdou dělat jinak. Při rozhodování jsme brali v potaz cenu, užitnost i velikost a zároveň malost našeho města,“ sdělil s tím, že na projektů bude muset fungovat politická shoda.

Výstavba projektu za zhruba padesát milionů korun potrvá zhruba rok. Hlavní práce by měly začít v příštím roce. Před tím bude město žádat o dotace a řešit dokumentace.

Spolu s letním kinem ve městě opraví i skautskou klubovnu. Ta leží přímo v areálu.

Podle Lady Veverové ze střediskové rady Junáka pro dívky v Jemnici je oprava budovy nutná. „Už je to opravdu akutní. Podepsal se na ní vysoký věk. Není už v nejlepším stavu. Přitom klubovnu využíváme několikrát do týdne kvůli různým akcím. S vedením města jsme se bavili, co by bylo potřeba vylepšit,“ popsala Veverová.

Úpravu areálu vyhlíží také Bedřich Jelínek. „Je škoda toho, jak to tam teď vypadá. Pokud se s tím něco udělá, tak jedině dobře. Není to sice pro mě úplně důležité téma, ale centrum bude vypadat o něco lépe. Jen aby tam pak nebylo všechno několikanásobně dražší. To bych pak do letního kina vůbec nechodil,“ zamyslel se obyvatel Jemnice.

Jak bude vypadat okolí pod hradbami jemnického zámku, navrhli architekti Kristýna Shromaždilová a Lukáš Fišera.

„Snažili jsme se, aby horní část údolí byla více otevřená. Dolní část je naopak zavřená a trochu divočejší. Změny by měly návštěvníka potěšit. Přístupné to bude i pro lidi, kteří by sem chtěli třeba sejít z trhů,“ uvedl architekt Fišer.