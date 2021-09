K názoru se přiklání i farmář a zároveň starosta Lesonic na Znojemsku Pavel Herman. „Lidé by se měli jet podívat třeba do Holandska nebo Německa. Tam jsou farmy i mezi domy, dnešní technologie nepříjemné vlivy ošetří. Ve Francii dokonce zvažují ochrannou známku ve smyslu, že k venkovu patří i zvuky a pachy hospodářských zvířat,“ zastal se hospodářů Herman.

Podle Koláře, ale chov a zemědělství na venkov patří, počítá do něj i městečko Jemnice. „Nestavíme jadernou elektrárnu, ani lakovnu aut. Ctíme jen tradiční farmaření a propojenou rostlinnou a živočišnou výrobou. Půdu nechceme zatěžovat průmyslovými hnojivy, které jí škodí. Ve zdravé půdě se i lépe drží voda. Vždyť i jemničtí zahrádkáři si k nám jezdí pro hnůj. Kde bychom ho vzali bez živočišné výroby?“ poukázal na ekologii Kolář.

Místní totiž v tuto chvíli zvažují i referendum. „Je to velký zásah do rázu historického města. Chceme znát názory lidí, zvážíme anketu, možná referendum,“ vyjádřil se starosta Jemnice s necelými čtyřmi tisíci obyvateli Miloň Slabý.

Podnik se chystá v regionu Znojemska i sousední Vysočině stavět několik chovných farem. Zatímco v blízkých Štítarech skončilo pro zemědělce nedávné veřejné projednávání stavby vepřína dočasným fiaskem, protože se obyvatelé bojí zápachu, v Uherčicích už kvůli brojlerům schválili změnu územního plánu. „Haly mají vyrůst v bývalém zemědělském dvoře Mitrov. Je to asi dva kilometry od obce a ještě za kopcem, nemáme s tím takový problém jako ve Štítarech,“ porovnala starostka Uherčic Vladimíra Pešková.

Dvanáct nových hal pro výkrm brojlerů má vyrůst nedaleko Uherčic na Znojemsku. Projekt měli obyvatelé a vedení obce projednávat s investorem ve čtvrtek, jednání však úředníci z Jihomoravského kraje zastavili. Vrátili totiž k přepracování posudek vlivu na životní prostředí EIA. „Hnutí Duha si přeje ochranu některých živočichů,“ potvrdil za investora ze společnosti Zemspol, patřící do hodingu Rhea, ředitel Josef Kolář.

