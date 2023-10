Stejnými místy nedávno jel opoziční zastupitel Jaromír Barák. A zážitek měl podobný jako Dvořáková. „Bydlím na Kopcích a potřeboval jsem do Boroviny. A když jsem se vracel, bylo to zkrátka divné. Zdržoval to ten semafor u úřadu práce. Když jsem se dostal před něj, už jsem jel normálně. Vůbec nechápu, proč se ta světla přepínají, když jsou vedlejší směry skoro prázdné. Podle mého názoru by ty chytré semafory měly být natolik chytré, že budou snímat počty aut. A pokud pojede nepřetržitý zástup aut, nechají to otevřené do té doby, než se shromáždí auta v tom dalším směru,“ podotkl Barák.

Podle něj je také rozdíl mezi jednotlivými částmi dne. Z dob dopravní špičky si tedy přinesl stejné poznatky jako Hobza. „Když člověk jede během dopoledne, třeba kolem desáté či jedenácté, projet se to ještě dá. Ale jak se objeví víc aut, je to zacpané vždy. Když jedu během špičky z Kopců, tak to stojí při výjezdu na Masarykovo náměstí,“ doplnil šéf třebíčské opozice.

Starosta Pavel Pacal je ale přesvědčený, že semafory fungují správně a počty aut snímají. „Semafory už jsou plně funkční. Přednost v rámci zelené a jejího prodlužování dostávají směry, ve kterých se pohybuje větší množství aut. A v momentě, kdy klesne množství vozidel na hlavním směru, je prodlužován interval z těch vedlejších,“ vysvětlil starosta, podle kterého je toto jediné řešení, jak provoz udělat co nejplynulejší. „Ale samozřejmě ani tyto semafory nejsou schopny zvládnout situaci, kdy v jeden okamžik přijede na křižovatky velké množství aut. Tedy situaci, která nastává ve špičkách. Pak to není schopen vyčistit ani tento systém,“ doplnil Pacal.