„Ke zvýšení počtu zahájených staveb bytů v Kraji Vysočina došlo ve dvou okresech, zvláště výrazný by přírůstek v okrese Žďár nad Sázavou. Tam se počet rozestavěných bytů oproti roku 2019 zvýšil o 124,6 procenta. Výstavba bytů v bytových domech byla zahájena pouze ve žďárském okrese,“ uvedl Vlastislav Valda z jihlavské správy Českého statistického úřadu.

Jihlavsko je v počtu zahájených staveb bytů mezi okresy Vysočiny předposlední. A stejná pozice mu patří mezi dokončenou výstavbou bytů.

Největší boom bytové výstavby hlásí Žďársko. Tamní developerské společnosti se pustily do výstavby bytových domů především v okresním městě v části zvané Klafar. „V této lokalitě máme stavební pozemky, na nichž staví developeři nebo komerční firmy. Ale plánujeme i městské byty, projekt by měl být hotov letos na podzim. Budou to byty se závazky. Mělo by se začít stavět příští rok,“ prozradil plány žďárské radnice tamní starosta Martin Mrkos.

Na výstavbě bytů se závazky se budou spolupodílet i jejich budoucí majitelé. „Část si zaplatí hned a další část budou postupně splácet. Po poslední splátce přejde byt do jejich vlastnictví,“ vysvětlil Mrkos.

„A připravujeme také projekt výstavby firemních bytů. Chtěli bychom podpořit podnikání v tom smyslu, aby firmy díky bytovému fondu mohly přilákat nové zaměstnance. Některé firmy o to už projevily zájem,“ doplnil starosta.

V loňském roce byly ve Žďáře nad Sázavou k mání také byty v Rezidenci Bílý lev, která „vyrostla“ na pozemku po kdysi vyhlášeném hotelu Bílý lev na náměstí Republiky. Vzniklo tam dvaadvacet nových bytových jednotek. Letos je v nabídce pouze jeden poslední byt.

Žďár se bytové politice intenzivně věnuje. „Podle mě to má smysl,“ řekl Mrkos.

Podobně smýšlí i v Novém Městě na Moravě. I tam mají připravené pozemky, na nichž lze stavět. A to jak rodinné domy, tak i domy bytové. „V současné době vím o třech soukromých developerských projektech na území města. Na ulici Žďárské, Pavlovově a v lokalitě Zahradnictví. My bychom se rádi přidali s novým vlastním projektem. Chtěli bychom postavit bytový dům s dvaceti byty. Zatím prověřujeme nejvhodnější lokalitu,“ informoval novoměstský starosta Michal Šmarda.

I Nové Město se snaží pravidelně předkládat místním nabídku vlastního nebo nájemného bydlení. Před třemi lety vystavělo Komunitní dům seniorů, kde vzniklo dvaadvacet nových bytových jednotek. „Připravujeme také pozemky na výstavbu rodinných domů v našich místních částech. V Pohledci nebo v Rokytně,“ připomenul novoměstský starosta.

Pelhřimovsko na tom podle statistických údajů ze začátku roku tak dobře jako Žďársko nebylo. Nicméně i tam se staví. V okresním městě je teď ve výstavbě tři sta bytů, z nichž některé se už začínají předávat zájemcům. „Jedná se o byty, které nabízí soukromí developeři. Sto bytů staví Conteg, sto bytů Agrostroj a dalších sto Liwevell,“ potvrdil starosta Pelhřimova Ladislav Med.

„Pelhřimov navíc připravuje základní technickou vybavenost pro výstavbu rodinných domů ve Skrýšově, čtyřicet parcel pro rodinné domy se začne prodávat od srpna,“ doplnil pelhřimovský starosta.

A pozadu nezůstávají ani v Humpolci. „Teď máme několik investorů, kteří chtějí v Humpolci stavět bytové domy. Je to v přípravách, něco se chýlí ke stavebnímu povolení. Řádově by šlo o desítky bytů,“ sdělil starosta Humpolce Karel Kratochvíl.

Také město Humpolec chce postavit vlastní bytový dům nebo bytový komplex. „Teď bude probíhat architektonická soutěž,“ poznamenal Kratochvíl.