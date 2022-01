Co vás přivedlo k tomu, že jste se přihlásila do konkurzu na ředitelku?

Ke kultuře mám blízko už dlouho. Pořádala jsem menší koncerty, třeba punkových kapel. Například na třebíčském „Béčku“ nebo v Doubí u Náramče. Jezdila jsem s kapelami, konkrétně s Třemi sestrami, v Praze jsem pomáhala při pořádání koncertů. Taky jsem pořádala zájezdy na muzikály. Vždy jsem vypravila autobus a jeli jsme za kulturou do Prahy. Je to něco, co mě baví a naplňuje.

Z vašeho výčtu usuzuji, že doma jste spíše v hudbě.

Mám blízko ke všem hudebním žánrům od dechovky po vážnou hudbu, a to jak českou, tak zahraniční. V Třebíči ale pravidelně navštěvuji také divadelní představení, s kamarády jezdíme i na opery a balety. Naopak nejsem znalec výtvarného umění, ale ráda si zajdu na výstavu pěkných obrazů. Nemohu je sice hodnotit z uměleckého hlediska, nicméně spoléhám na Jitku Fischerovou z MKS, která to má na starosti po odborné stránce.

Jenže postarat se o čtyři desítky pracovníků a pracovat s miliony chce i manažerské schopnosti.

Když jsem dělala menší akce, tak jsem dokázala vše zkoordinovat. Manažersky jsem se o to tedy postarala. Vím ale, že v MKS se budu muset ještě pořádně učit a získat potřebné znalosti a zkušenosti. To ale všichni musíme v podstatě celý život.

Co nás v kultuře čeká v roce 2022?

Kulturní program je předpřipravený z loňska. Kvůli covidu se spousta akcí přesunula na rok letošní. Jedná se třeba o Slavnosti tří kápí, Šamajim či Oživené židovské město, což jsou nejen kulturní akce, ale i akce spjaté s cestovním ruchem. Chodí na ně nejen místní, ale přijíždějí kvůli nim do Třebíče i turisté, včetně zahraničních. Letos bude velkou akcí otevření Karlova náměstí. Na něm bych po skončení revitalizace chtěla každý víkend pořádat nějakou akci, aby to na náměstí žilo.

Co byste chtěla v třebíčské kultuře změnit?

Chtěla bych mít více akcí pro rodiče s dětmi a děti jako takové. Také více akcí pro seniory. V Národním domě by to chtělo víc koncertů, aby se ten retrosál oživil. Také chci zlepšit propagaci. Už se mi několikrát stalo, že jsem někomu řekla, že jsem týden předtím byla na nějakém divadelním představení nebo na koncertě. A ten člověk se divil, že prý o tom pořadu nevěděl.

MKS Třebíč podle kritiků občas funguje jako politicko-propagační středisko vedení třebíčské radnice. Myslíte, že se vám podaří MKS této nálepky zbavit?

Nevím kdo jsou oni kritici, a nemám tenhle pocit. MKS je příspěvkovou organizací města, nicméně jeho úkolem je provoz infocenter, městských památek a kultury. Nikoli jakákoli agitace. A to, alespoň jak to vnímám já, funguje.

Kdo je Nikola Černá



- Narodila se v roce 1990 v Třebíči.



- Absolventka Západomoravské vysoké školy Třebíč, obor Hospodářská politika a správa – Veřejnosprávní studia.



- Dříve pracovala jako asistentka prevence kriminality a drogové problematiky Městské policie Třebíč a asistentka starosty města Třebíč.



- Bydlí v Třebíči, je vdaná a má dvě děti.



- Záliby: Kultura, cestování, vodáctví, Sokol.