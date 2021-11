„Rada města v nejbližších dnech bude jednat o rozšíření zdejšího parkoviště. V plánu je zrušit jedno z nástupišť nádraží a místo něj vybudovat parkovací stání,“ vysvětlila tisková mluvčí radnice Irini Martakidisová. Pokud vše projde hladce, řidiči se mohou těšit na sedmdesát nových míst k zaparkování.

Změny přímo v budově autobusového nádraží, která nedávno prošla modernizací, nepocítí cestující, ale návštěvníci zdejších kanceláří.

V nich sídlí Informační centrum pro mládež, které by se přestěhovalo o patro výše a v kancelářích „íčka“ by našla zázemí jedna organizace pomáhající handicapovaným. „Jednáme se Sjednocenou organizací slabozrakých a nevidomých. Ta má nyní prostory na Sedlákově ulici, které ale příliš nevyhovují. Handicapovaní a starší spoluobčané tam musejí zdolávat množství schodů. Ty jsou prostorách autobusového nádraží také, ale není jich tolik. Proto se spolu se zástupci této organizace půjdeme v nejbližších dnech do budovy nádraží podívat, zda by pro ně a jejich klienty nebyly tamní kanceláře lepší,“ sdělil místostarosta Třebíče Miloš Hrůza.