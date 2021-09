Hezké, moc se mi tu líbí. Čekání na autobus mi tu bude hned utíkat rychleji. Tak reagovala cestující Jarmila Procházková, která v poslední srpnový den jako jedna z prvních otestovala novou čekárnu ve výpravní hale autobusového nádraží v Moravských Budějovicích.

Nová čekárna v Moravských Budějovicích



* první fáze rekonstrukce se datuje do roku 2017, kdy objekt zateplili, vyměnili okna a rozvody

* oprava výpravní haly začala v červnu letošního roku

* vznikla zde nová čekárna, sociální zázemí a komerční prostor

* příští rok plánuje Icom zrekonstruovat venkovní areál autobusového nádraží

Nové toalety, komerční prostory a čekárna se zázemím, které odpovídají jednadvacátému století. Tak by se daly shrnout hlavní změny. „Začínali jsme doslova od podlahy, vybourali jsme komplet původní interiér a teprve potom začaly jednotlivé úpravy. Celé to trvalo dva a půl měsíce. Zahajovali jsme v polovině června a jsem nesmírně ráda, že jsme to zvládli během prázdnin. Prvního září sem tak budou moci zavítat všichni školáci, kteří pojedou do nebo ze školy,“ komentovala Kateřina Kratochvílová, předsedkyně představenstva společnosti Icom, která za proměnou haly stojí. Za obnovu zaplatila firma více než tři miliony korun.

Novou výpravní halu ocenilo i město. „Osobně mě překvapilo, jak je místnost světlá. Cestující, kteří využívají veřejnou dopravu, potřebují dobré zázemí. Doporučila bych, aby do čekárny Icom pověsil dvě až tři fotografie, jak vypadala původně, aby lidé opravdu viděli ten kus práce,“ chválila místostarostka Jana Kiesewetterová.

Někteří místní mají obavy, že moderní prostory dlouho nevydrží; Kvůli nepřizpůsobivým návštěvníkům, kteří původní čekárnu v minulosti často okupovali. „Mám z toho trošku obavy, ale snad to bude nyní v pořádku. Protože ten prostor je krásný, interiér se opravdu povedl a hodně to tu prokouklo,“ mínil dispečer Roman Kudláček.

Čekárnu ohlídají kamery

Právě nevhodnému chování a nevítaným návštěvníkům by měl nyní zamezit kamerový systém. Čekárnu nově hlídají dvě kamery, které jsou napojeny na městský dohledový systém. „Přáli jsme si, aby zde byly, protože nám mohou pomoci vykázat nepřizpůsobivé lidi, kteří by tu mohli škodit. Třeba si právě díky kamerám uvědomí, že jejich způsob chování není přijatelný,“ sdělila zástupkyně vedoucího Městské policie Hana Nixová s tím, že další dvě kamery monitorují venkovní areál autobusového nádraží. Jedna z nic míří na zastávky, druhá pak na přilehlou silnici.

Do budoucna zvedne cestujícím komfort ještě drobné občerstvení. „V nikách, které jsou zatím prázdné, přibudou automaty s nápoji a cukrovinkami. Je zde i komerční prostor, který zatím čeká na nájemce, ale mohla by tam fungovat například trafika,“ nastínila Kratochvílová. Čekárnu doplní i velká informační tabule s informacemi o příjezdech a odjezdech. „Tabule by měla být v provozu během září, u automatů je doba dodání o něco delší, na trhu totiž chybí čipy, které jsou pro jejich provoz nutné. Dodavatel odhaduje, že by zde mohly být do konce října,“ uvedl Milan Dygrýn, ředitel společnosti Trado-bus, která spadá do koncernu Icom

Proměnou autobusové čekárny to ale nekončí. „V příštím roce bychom chtěli opravit i venkovní prostory. Je potřeba to vzít z gruntu, nechceme jen zaplácnout nějaké díry. Areál by pak měl odpovídat stavu dopravy dnešní doby. Záležet bude na architektovi, který nám dodá návrhy,“ doplnil člen vedení Icomu Zdeněk Kratochvíl.