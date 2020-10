Například v Náměšti nad Oslavou museli na poslední chvíli přesunout recitál Karla Plíhala. „Důvodem přesunu je nový výklad ministerských opatření Krajské hygienické stanice Vysočina, který nám neumožňuje tuto akci uskutečnit. Zakoupené vstupenky zůstávají dále v platnosti,“ uvedla Kateřina Hrazdírová z MKS v Náměšti nad Oslavou.

Jak to bude s další kulturou v městě není zatím jisté. „Zatím máme ještě nějaké akce naplánované. O tom, zda nakonec proběhnou budeme ještě jednat. Je pravděpodobné, že je nakonec zrušíme, ale nic není definitivní,“ komentoval situaci ředitel MKS v Náměšti Luděk Strašák.

S omezením probíhá také hudební festival Mahler 2000 V Jihlavě. „Publikum musí být v rouškách. Momentálně nemáme pevně dané řady v koncertních prostorech ale můžeme vytvořit dostatečné rozestupy mezi diváky, aby se cítili komfortně a dodrželi jsme pravidla,“ uvedla jednatelka festivalu Mahler 2000 Jana Černá.

Některé koncerty prošly změnami. „Nejbližší dva koncerty mají částečně změněný program, kvůli zákazu zpěvu na veřejných produkcích. Koncert, který byl v programu na 15. října k 35. výročí založení Českého filharmonického sboru a měl jej vysílat Český rozhlas, jsme byli nuceni přesunout. Žádná další omezení pro diváky nemáme, uvidíme co přinese doba,“ dodala Černá,

Nouzový stav okleštil posvícení

Současná situace také zkomplikovala tradiční Císařské posvícení v Moravských Budějovicích, které mělo vyvrcholit o víkendu 17. a 18. října. „Posvícení jsme sice úplně kompletně nezrušili, ale museli jsme poměrně hodně proškrtat plakát a připravované akce,“ řekla Nikola Šťastná z MKS Beseda v Moravských Budějovicích.

Z původního programu tak mnohé nezbylo. „Zrušili jsme například posvícenský program na nádvoří zámku, zrušené jsou také pouťové atrakce a trhové stánky. Jediné, co nakonec zůstává je 16. října divadelní představení Lakomec. Během představení musí být dodržen rozestup dva metry mezi účinkujícími a herci, který splňujeme. Jinak diváci musí mít klasicky roušky a nebude otevřený bar, takže nebude možnost koupit si občerstvení před a po divadle,“ vysvětlila Šťastná.

Svou činnost musela omezit také kina. Plánovaná promítání například kompletně zrušilo Autokino Vysočina, které promítalo v Jihlavě. Oproti tomu jihlavské multikino Cinestar zatím zůstává v provozu i když s omezením. Od pátého října diváci nemohou konzumovat občerstvení během promítání. Jediné místo, kde něco mohou sníst nebo vypít je pouze vyhrazené místo k sezení ve foyer. K nákupu vstupenek multikino upravilo i pokladny, kde jsou možné fronty s dostatečným rozestupem. S tím pomůže podlahové značení. Návštěvníci mají dále povinnost mít ve všech prostorech ochranu dýchacích cest.

Podobná situace panuje také v Třebíčském kinu Pasáž. „Kino dál funguje, budeme ale promítat pouze jednou denně. Pro děti v sedmnáct hodin, a jiné dny pro dospělé v devatenáct hodin. Tak jak to bylo v září, tak pokračujeme ve stejném režimu,“ sdělila vedoucí kina v Třebíči Iveta Hykolli.

V kině v Pasáži je navíc kompletně uzavřené občerstvení. „V kině nebude možné konzumovat občerstvení v sálech. Je to dané v nařízeních od vlády, ministr Prymula řekl, že se nesmí konzumovat občerstvení během promítání. Tím pádem nesmí být ani otevřený bufet. Návštěvníci musí mít nasazené roušky. Ale jinak promítáme,“ dodala Hykolli.

Vyhlášená opatření se dotýkají neodmyslitelné části vesnické kultury, fotbalových utkání nižších soutěží. Většina areálů je totiž neoplocených a tak je obtížné dodržovat nařízení vlády o kumulaci lidí v areálech. Takovou situaci například řeší i starosta z Myslibořic na Třebíčsku, kde mají o víkendu hrát fotbalisté derby s nedalekým Lipníkem. „Asi dvacet minut jsem tuto situaci konzultoval s Krajskou hygienickou stanicí (KHS). Nakonec jsem se dozvěděl, že finální rozhodnutí je stejně pouze na mě,“ řekl starosta obce Myslibořice Milan Palát.

Fanoušci by neměli postávat přímo u hřiště, když budou sledovat utkání opodál, mohou zápas vidět celý. „Podle KHS, pokud se jedná o neuzavřený areál, tak na okolních soukromých pozemcích mohou diváci stát, třeba na poli, co sousedí s areálem. Odsud je vyhánět nemůžeme. Mohou tam fotbal sledovat, ale nesmí jich být více než dvacet na jednom místě, měli by se rozptýlit,“ vysvětlil Palát.

V areálu funguje občerstvení, které za určitých podmínek může otevřít. „Zajímalo mě, jestli při fotbale můžeme mít otevřené výdejní okénko. Dozvěděl jsem se, že pokud má hospoda normální provozní dobu i mimo fotbal, což v našem případě ano, tak by otevřené být mohlo. Vztahují se na to stejná pravidla jako na hospody, tedy maximálně šest lidí u stolu, a nutné jsou taky rozestupy,“ doplnil Palát.