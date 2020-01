Noční vlak z Brna bude opět jezdit i v pracovní dny

Diskutovaný problém, kvůli němuž vznikla i petice. Takovou reakci vyvolalo zrušení nočního vlaku z Brna do Třebíče ve dnech od neděle do čtvrtka. V tomto týdnu kraj jako objednavatel rozhodl, že spoj s odjezdem ve 22.44 do grafikonu vrátí. Stane se tak při nejbližší celostátní změně jízdních řádů. Rozhodnutí padlo po jednáních s vedením třebíčské radnice.

Ilustrační snímek. Vlak. | Foto: Deník / František Berger