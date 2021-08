Obvykle v červenci nezaměstnanost stagnuje nebo nepatrně vzroste. „Letos zůstala na stejné hodnotě jako v červnu. V tomto ročním období je často aktivita firem v oblasti přijímání nových zaměstnanců z důvodů celopodnikových dovolených utlumená. Oživení pracovního trhu se dá očekávat opět v září,“ shrnul generální ředitel Úřadu práce Viktor Najmon.

Jenže letos je to jinak. Zájem je o pracovní síly ve stavebnictví, lesnictví, zemědělství. Naplno funguje doprava, služby a pohostinství.„Jedná se třeba o místa pro prodavače zmrzliny, kuchaře a obsluhu v restauracích, obsluhu čerpacích stanic,sběrače ovoce, plavčíky nebo recepční. Zaměstnavatelé tak řeší především zástupy za dovolené,“ dodal Najmon.

Co ale není potěšující je, že nadpoloviční většinu lidí bez práce tvoří ženy. Podle úřadu práce je to 53,2 procenta. U mužů počty nezaměstnaných klesají. V meziročním srovnání poklesl podíl nezaměstnaných ve věku do 29 let, naopak se zvýšil podíl osob v kategorii 50 plus. Nezaměstnanost také ohrožuje podle Najmona stále víc lidi se základním vzděláním nebo vyučené bez maturity.

O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání žádají ale v současné době také stále častěji lidé, kteří přicházejí z oblasti vzdělávání, maloobchodu a velkoobchodu, výroby kovových konstrukcí, motorových vozidel, strojů a zařízení nebo těžby dřeva, ale také z oboru zdravotní péče.