Zpět do volné přírody.

Pohotová obsluha zavřela čuníka na záchodě. Hasiči ho vypustili zpět do přírody. | Foto: se souhlasem HZS Kraje Vysočina

/FOTO/ Poněkud kuriózní zásah si užívali členové zásahové jednotky profesionálních hasičů z Hrotovic. Do místního hotelu se totiž vydalo na návštěvu mládě divočáka. „Pohotová obsluha hotelu „Pepu“ zavřela na toaletě,“ informovala mluvčí vysočinských hasičů Petra Musilová.

