Neúspěšná firma zablokovala zimní údržbu Třebíče. Radní vymysleli kličku

Třebíč - Zimní údržba ulic v Třebíči v posledních letech rozhodně neplyne hladce. Potíže nekončí ani letos. Zima je za dveřmi a radní mají honičku, aby úklid sněhu a namrzlých chodníků zajistili. Museli zvolit krizový scénář.

Ilustrační snímek.Foto: Deník/Libor Běčák

V minulých pěti letech obstarávala zimní údržbu v Třebíči firma AVE. Obyvatelé města, a nakonec i radní měli k její práci výhrady, firma pak nečekaně smlouvu vypověděla. Radní letos vypsali nové výběrové řízení. Zakázku rozdělili na dvě části, sever a jih města. Část severní od řeky Jihlavy nahoru bude uklízet firma Čikom, přihlásila se do soutěže jako jediná.

Na úklid jižní části, včetně Karlova náměstí, radní vybrali společnost Klee, která podala nejvýhodnější nabídku. Do soutěže na jižní část města se znovu hlásila i firma AVE. A když neuspěla, výsledek soutěže napadla u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). A tím zablokovala podepsání smlouvy s vítězem tendru.

Záležitost stále není ukončena a je docela dobře možné, že v dohledné době ukončena nebude. A protože zima nepočká, radní vymysleli kličku v podobě takzvaného jednacího řízení bez uveřejnění. Fakticky to znamená, že město může ve stavu nouze zadat zakázku na zimní údržbu bez výběrového řízení. Zadá ji společnosti Klee.

„Zimní období oficiálně začíná 1. listopadu. Abychom i na území jižní části města zajistili bezpečnost řidičů i chodců, musíme nyní uzavřít krátkodobou smlouvu na čištění a zimní údržbu. A to do té doby, než bude vyřešená záležitost na ÚOHS,“ oznámil místostarosta Milan Zeibert.

Až dosud radnice zajišťovala úklid náměstí a ulic v jižní části města prostřednictvím veřejně prospěšných prací. „Ve chvíli, kdy přijde sníh a led, se tyto činnosti nutně musí provádět strojově, to nelze dělat ručně,“ poznamenal Zeibert. Firma Klee má podle něj všechny předpoklady pro údržbu města a zejména potřebnou techniku.

Takzvané jednací řízení bez uveřejnění není podle radních v rozporu se zadáváním veřejných zakázek. „Není to napadnutelné. Nemůžeme to udělat jinak. V tuto chvíli už nelze riskovat zdraví lidí, když přijde náledí, a to přijít může. Nemůžeme riskovat další problémy, které by padly na hlavu města,“ podotkla místostarostka Marie Černá.

Při organizaci výběrového řízení na zimní údržbu zastupovala město administrátorská firma. ÚOHS neshledal pochybení ve výběru dodavatele, nicméně objevil formální chybu. „Rozhodnutí ÚOHS jsme obdrželi začátkem října. V něm ÚOHS nezpochybňuje výsledek výběrového řízení, ale pouze formální náležitost – chybějící přílohu u oznámení o výběru dodavatele, které už v podstatě na samotné výběrové řízení nemělo žádný vliv,“ vysvětlil Zeibert. ÚOHS uložil městu uhradit náklady řízení ve výši 30 tisíc korun. Proti rozhodnutí ÚOHS město podalo rozklad.

Zbývá zodpovědět otázku, proč firma AVE výsledek výběrového řízení napadla: „Protože jsme přesvědčeni, že došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách,“ odpověděla stručně mluvčí Pavla Ivácková.

Do výběrového řízení na údržbu poloviny města se společnost AVE přihlásila nedlouho poté, co městu vypověděla smlouvu na údržbu města celého. Výpověď tehdy mluvčí Pavla Ivácková zdůvodnila slovy: „Společnost AVE CZ vyhrála v roce 2012 veřejnou zakázku na zajištění zimní a běžné letní údržby komunikací a chodníků ve městě Třebíč, jejíž nabídková cena činila 11 milionů korun. Naše společnost však městu za poskytnuté služby fakturovala ročně v průměru pouze šest až sedm milionů korun. Za současné situace, kdy město požaduje pět malých vozidel na údržbu chodníků, dva velké vozy na údržbu komunikací a stálou pohotovost ručních pracovníků, jsme byli nuceni dát městu výpověď, protože jeho současné požadavky jsou spojené s vysokými fixními náklady, které jsou výrazně vyšší než fakturovaná částka.“

Úklid města firma AVE obstarávala do 30. června tohoto roku.