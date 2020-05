Netradiční zápis do škol: bez dětí i rodičů. Prvňáků bude o deset víc než loni

Do prvních tříd v třebíčských základních školách rodiče přihlásili 458 dětí, to je o deset víc než v loňském roce. V září do školy nastoupí zřejmě jen 379 dětí, protože u 79 dětí požádali rodiče o odklad školní docházky. „Konečným termínem řešení odkladů je 31. květen 2020, počet odkladů se tedy může ještě změnit,“ řekla mluvčí města Irini Martakidisová.

Zápis do první třídy, ilustrační foto. | Foto: ČTK