VIDEO: Není panna spíš mužský? I na tuto otázku hledají odpověď v Jemnici

Jemnice - V Jemnici zakopnete o kulturní památku na každém rohu. Tento prostý fakt Jemničtí rádi zdůrazňují a v žádném případě nelžou. Udělat si do tohoto města výlet a důkladně ho projít, rozhodně stojí za to.

Památky je ovšem nutné udržovat. V tomto směru je v Jemnici v těchto dnech živo především v kapli svaté Anny a na hradbách, které patří k nejdelším a nejzachovalejším v České republice.

Měří přibližně 1340 metrů a poslední čtvrtinu čeká v následujících pěti letech důkladná rekonstrukce.

„Jsou parkánové, tedy dvojité, začaly se stavět z rozhodnutí krále Přemysla Otakara I., který k tomu vydal opevňovací listinu před 790 lety roku 1227,“ uvedl jemnický nezávislý místostarosta Petr Novotný.

„Husité si na našich hradbách vylámali zuby. Poprvé je pokořila až uherská vojska krále Matyáše Korvína roku 1468. Hradby ovšem byly vzápětí obnoveny,“ doplnil Novotný.

Jak šla staletí, přestaly být tak důležité a na jejich stavu se podepsalo chátrání, požáry i vestavby domků místních obyvatel a živnostníků.

Dělníci v těchto dnech čistí kamenné zdivo od náletových dřevin v té části opevnění, po jehož vrcholu vede ulice Malá branka, nazvaná podle skutečné kamenné brány, jíž se vstupovalo a vstupuje do středu města. Tento týden v úterý se do zdiva vedle zmíněné brány navrátila - místním dobře známá - plastika z poloviny 13. století, které se v Jemnici říká kamenná panna. Prošla rukama restaurátorů. Do zdi za ni byla umístěna schránka s pracemi místních dětí a upomínkou na dnešní časy.

„Zajímavostí je, že odborníci teď začali diskutovat, jestli je vůbec postava na plastice rodu ženského nebo mužského,“ přidal perličku místostarosta Novotný.

Rekonstrukce hradeb vyjde na dva miliony korun bez daně.

Na opačné straně města pomalu ale jistě spějí k dokončení oprav kaple svaté Anny. Rekonstrukce má být hotová příští rok okolo Barchanu. Někteří místní kapli dříve považovali za bezcennou a žádali ji zbourat. Podle nich pouze hyzdí prostranství vedle cenného gotického kostela svatého Víta.

„Teď se po odkrytí omítek ukázalo, že kaple, o které jsme si mysleli, že je barokní, nejspíš vznikla přestavbou gotického objektu a může být údajně dokonce starší než sousední kostel,“ zmínil místostarosta. Gotické prvky zmiňuje restaurátor Zdeněk Kovářík.

Kapli Jemničtí využívali ke kde čemu. Ví se, že tam byla v 19. století nemocnice a útulek, pak se tam i bydlelo a donedávna sloužila jako sklad.