„Situace se vyvíjí každý den. Teď, když se mě na to ptáte, je u nás hospitalizováno sedm pacientů pozitivních na Covid-19. Takže ano, zatím máme dostatek lůžek i pro covid negativní pacienty,“ sdělila mluvčí nemocnice Havlíčkův Brod Petra Černo.

Nemocnice se brání možnému zanesení nákazy, která by ohrozila pacienty i personál, proto v Brodě platí zákazy návštěv, až na výjimečné případy. Nemocnice zrušila i některé tradiční akce pro zdravotníky, například zářijové setkávání Spolku českých lékařů. Havlíčkobrodská nemocnice má třiadvacet oddělení a v nich 534 lůžek, z toho šest na ARO a třiačtyřicet na JIP. Na infekčním oddělení je čtyřiadvacet lůžek. Toto oddělení s možností izolace má význam v případě výskytu vysoce nakažlivých onemocnění.

V Kraji Vysočina je celkem pět krajských nemocnic a jedna nemocnice soukromá. Podle ředitele nemocnice v Pelhřimově Michala Kozára nejsou osamocené, ale vzájemně spolupracují, aby se dokázaly o nakažené pacienty postarat. Je ovšem patrný nárůst počtu hospitalizovaných a snižující se kapacity na odděleních, která na základě domluvy péči zabezpečují. „S ohledem na tuto skutečnost, provádíme příslušné úkony k zabezpečení péče jak pro covid pozitivní pacienty, tak pro pacienty vyžadující péči z jiných důvodů. Předvídat další vývoj je poměrně složité, ale pokud to bude v možnostech nemocnice, jsme připraveni poskytnout péči všem pacientům, kteří ji budou potřebovat,“ konstatoval ředitel Kozár. Například interní oddělení nemocnice má osmasedmdesát lůžek, z toho tři mají zvláštní monitorovací systém. Jednotka intenzivní péče má šest plně monitorovaných lůžek.

Navýšit kapacitu zvládbou v řádu hodin

V nemocnici v Novém Městě na Moravě disponují 457 lůžky. „ Infekčních covidových lůžek máme 18 na oddělení Silo (Společné interní lůžkové oddělení). V případě potřeby jsme schopni v řádu hodin navýšit kapacitu "covidových" lůžek o dvacet,“ informovala mluvčí nemocnice Tamara Pecková Homolová.

Počátkem týdne v novoměstské nemocnici hospitalizovali šest pacientů s onemocněním Covid-19. „To funguje ve smíšeném režimu, jsme tam tedy schopni léčit i pacienty s jinými diagnózami. Novoměstská nemocnice jede ve standardním neomezeném režimu,“ upřesnila Pecková.

„Situace se mění každým dnem. Máme na infekční JIP obsazená tři lůžka ze čtyř a na standardním infekčním oddělení je ve chvíli, kdy se mě ptáte šest pacientů, kapacita vymezeného oddělení je dvacet lůžek,“ sdělila mluvčí nemocnice Jihlava Monika Zachrlová. Jarní epidemiologická vlna prošla nemocnicí vcelku poklidně.

Nyní, v té druhé, jsou hospitalizováni covid pozitivní pacienti a denně zařízení testuje téměř dvě stě lidí. „Jsme stále připraveni na příjem pacientů. Díky dárcům jsme pořídili nové plicní ventilátory na podporu dýchání. Ty slouží nejen pro covid pozitivní pacienty,“ vysvětlil ředitel jihlavské nemocnice Lukáš Velev.

Jednou z komplikací onemocnění Covid-19 je zápal plic, který v závažných případech vyžaduje dechovou podporu, umělou plicní ventilaci. Jihlavská nemocnice má aktuálně k dispozici pětadvacet těchto přístrojů. Z toho tři nové kusy koupené za peníze dárců. Dva koupila nemocnice z vlastních zdrojů.

Sbírka na respirátory pro zdravotníky

V létě lékaři pečovali o první pozitivní pacienty nejen na standardním infekčním oddělení, ale také na jednotce intenzivní péče. Infekční JIP je jedinou v Kraji Vysočina a disponuje čtyřmi oddělenými boxy. Nemocnice v Jihlavě chce ochránit především ty, co pečují o nemocné, proto ředitel Lukáš Velev vyhlásil sbírku na zakoupení pomůcek pro zdravotníky, především respirátory. „Jen pro představu, denně je naše spotřeba v běžném režimu patnáct set kusů ústenek. Potřebujeme také respirátory FFP2 a FFP3. Počítáme s tím, že koronavirus s námi bude žít další měsíce a my se musíme naučit žít s ním,“ konstatoval ředitel. Transparentní účet Nemocnice Jihlava je 123-1554860277/0100. Celkově se zatím vybralo ve veřejné sbírce již 2 320 000 korun.

Podle mluvčí Jitky Mácové má nemocnice Třebíč pro pacienty COVID-19 pozitivní vyčleněno dvacet lůžek standartních s možností oxygenace (okysličení) na infekčním oddělení, dvě lůžka s možností ventilace (ARO) a jedno lůžko intenzivní péče bez ventilace (interní JIP). Nemocnice zůstává i nadále v plném provozu bez omezení. Pouze se zákazem návštěv pacientů.

Nemocnice mohou v případě nárůstu počtu nakažených kapacity navyšovat, ale jen do určité míry, protože by to ohrozilo kvalitu péče. Navíc ani zdravotníkům se nákaza nevyhne. Například v březnu se jedna sestra z interny v Novém Městě na Moravě ocitla v karanténě, což postihlo i její kolegy. Jedno ze tří interních oddělení nemocnice bylo uzavřeno. V takovém případě je pozastaven příjem nemocných na oddělení. V březnu takto skončilo v karanténě v Novém Městě nakonec patnáct zdravotníků. V nemocnice v Havlíčkově Brodě bylo na jaře v karanténě čtyřiadvacet zdravotníků z toho jedenáct doktorů, nákaza se u nikoho neprokázala. V červenci se v Jihlavě nakazila virem praktická lékařka.

Na to hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek vyzval obyvatele Vysočiny, kteří nutně potřebují zdravotnickou péči, aby nezatajovali svůj aktuální zdravotní stav a především pak kontakty s lidmi v karanténě nebo jiné zdravotní problémy doprovázející koronavirus. Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) zveřejnil počty nakažených lidí pracujících ve zdravotnictví, přičemž se ukázalo, že jeden lékař s infekcí zemřel. Celkem je v Česku 259 nakažených zdravotníků. V Česku je podle statistiky ústavu 8 199 standardních lůžek s kyslíkem, z toho je pro pacienty pozitivní na koronavirus 1 565 lůžek. „Systém akutní lůžkové péče ohrožuje hlavně stoupající počet pacientů pozitivních na koronavirus vyžadujících lůžkovou a intenzivní péči. Dále nakažení lékařů a sester. To způsobí nedostatek personálu a sníží se kapacita péče,“ upozornil ve zvláštní zprávě za Ústav zdravotnických informací profesor anesteziolog Vladimír Černý a dodal: „Covid je hlavně problém odborný, ne politický.“

Čerstvá data o kapacitě českých nemocnic zveřejnil i projekt Hlídač státu. Podle jeho ředitele Michala Bláhy tyto údaje ministerstvo zdravotnictví „tají nejen před veřejností“, ale pouze omezeně k nim mají přístup i dispečinky záchranných služeb, nemocnice a lékaři.

Hlídač státu zároveň na sociálních sítích publikoval údaje o počtech zdravotnických pracovníků s aktuálně pozitivním testem na covid-19. Za poslední měsíc je trend znepokojivý. Téměř z nuly se celostátní počty vyšplhaly k víc než 250 potvrzeným případům mezi lékaři a víc než čtyřem stovkám mezi sestrami.