Počet lidí s covidem opět stoupá. Pociťují to i nemocnice v Kraji Vysočina. Ty proto apelují na návštěvníky, aby v areálu nemocnic nosili respirátory typu FFP2. Ne všem je to ale po chuti. „V těchhle vedrech to fakt není nic příjemného. Špatně se mi dýchá už tak, natož s tímhle,“ odvětila Marie Švarcová na dotaz, proč v čekárně třebíčské chirurgické ambulance nemá nasazený respirátor. Vzápětí svou chybu ale napravila.