Nemocnice Třebíč za poslední léta zcela změnila tvář. Pomohly i evropské peníze

Česká republika je dvacet let v Evropské unii. Do Třebíče přitekly peníze z Bruselu například do nemocnice. Díky dotacím EU a krajským investicím se zdejší zdravotnické zařízení pyšní novými operačními sály a špičkovým vybavením.

Nemocnice v Třebíči se za posledních dvacet let změnila k nepoznání. I díky penězům z Evropské unie. | Video: Deník/Milan Krčmář

Kdykoli důchodce Josef Nováček vchází do areálu Nemocnice Třebíč, okamžitě zavzpomíná. Na dobu, kdy nemocnice vypadala úplně jinak. „Přitom to vůbec není dlouho. Vždyť ještě před nějakými deseti lety tady byla vrátnice s důležitým vrátným a hned vedle márnice. No, aspoň člověk hned věděl, kam nakonec stejně jednou zamíří,“ směje se vitální senior. Kraj dá deset milionů korun na centrum pro vážně nemocné v Třebíči Financování přístavby a rekonstrukce operačních sálů Nemocnice Třebíč Financování stavby a projekt zajistil zřizovatel Kraj Vysočina: 362 milionů Kč bez DPH Vybavení operačních sálů: Dotace EU (REACT-EU)

67,5 milionů Kč s DPH Stavba započala v květnu 2020. Skončila v červnu 2022. Ponurá vstupní brána zmizela a hlavní vjezd je teď o několik metrů vlevo od původní cesty. Auta tak nyní míjejí rozlehlou žluto-šedou budovu, která je dokonalou vizitkou toho, jak má fungovat nejen nemocnice, ale také kraj a dotace. „Je fakt, že ať už si po dvaceti letech v Evropské unii někdo myslí cokoli, tak tenhle barák je důkazem, že se s Bruselem zase až tak špatně nemáme. Těžko si dovedu představit, že by se něco takového postavilo jen tak bez finanční pomoci,“ uznává Nováček. Rozlehlá budova je totiž plná špičkově vybavených operačních sálů. Fungují už dva roky. „Páska se stříhala patnáctého června 2022,“ poukazuje mluvčí nemocnice Jitka Mácová na blížící se výročí. „Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů byla financována zřizovatelem nemocnice, což je Kraj Vysočina. Stála 362 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Vybavení operačních sálů bylo pořízeno prostřednictvím dotací Evropské unie. Jeho hodnota byla 67,5 milionů korun včetně daně,“ dodává Mácová. Operace kýly klíčovou dírkou v Třebíči: byli jsme u toho, podívejte se Nový pavilon operačních sálů nabízí zdravotnickému personálu také zázemí v podobě šaten, denních místností, dospávacího pokoje pro pacienty, zákrokového sálu, centrálního dispečinku a velmi prostorné edukační místnosti. Tu využívají lékaři či medici, kteří se do třebíčské nemocnice jezdí učit nové postupy. Na velké ploše mohou sledovat operace, které se odehrávají v patrech nad nimi. Zároveň jsou stále propojeni s operatéry, takže se mohou v reálném čase ptát na detaily daného zákroku. Nový bufet v třebíčské porodnici: maminky si dopřejí pestřejší snídani Vybavení v operačních sálech však není jedinou položkou, kterou Nemocnice Třebíč získala díky evropským dotacím. „V roce 2023 jsme pomocí programu React-EU obnovili vybavení za téměř 150 milionů korun. Společná interní a neurologická jednotka intenzivní péče tak má nové zdrojové mosty, defibrilátory, infuzní techniku, moderními lůžka a speciální lůžko pro obézní pacienty. Anesteziologicko-resuscitační oddělení nově disponuje plicními ventilátory, ultrazvukovým přístrojem a špičkovými anesteziologickými přístroji s využitím na centrálních operačních sálech,“ vypočítává mluvčí a jedním dechem dodává. „Centrální laboratoře vyšetřují na novém laboratorním mikroskopu, hemokultivačním přístroji a glukózovém analyzátoru. Současně také došlo k obnově základního vybavení, jako jsou centrifugy, chladničky, mrazničky a lednice na ukládání krevních vaků. Velká část financí směřovala do obnovy zdravotnické techniky na operačních sálech, jako jsou operační stoly, laparoskopické věže a ultrazvukový přístroj, umožňující fúzi se snímky z magnetické rezonance,“ doplňuje mluvčí. Ani to však není vše. Stavební stroje totiž v nemocnici neutichly. Přímo proti operačním sálům se staví parkovací dům za sto třicet milionů korun pro více než dvě stě aut. Hotový bude v roce 2025.

