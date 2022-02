Ti, kdo v pondělí přijdou, dostanou dárek. „Půjde o drobnou pozornost. V minulých letech to byly cukrovinky. Nemyslím si ale, že by to mělo být hlavní motivací k dárcovství. Tematické odběry jsou žádanější. Navíc je to vítaná změna i pro stálé přispěvatele. Často se přihlásí přednostně,“ vysvětlila Vojáčková.

Aplaus pro legendu: Sáblíkovou hnala k bronzu i novoměstská škola, kde studovala

S předstihem využila valentýnské akce kvůli jarním prázdninám Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč. „Ve středu se zapojilo dvanáct studentů, ve čtvrtek se k nim připojilo dalších deset. Bylo to napříč všemi třídami. Ještě se přidali čtyři učitelé, kteří žáky doprovázeli. Letos to bylo složitější kvůli covidu. Kdo byl nemocný, nemohl přijít. Celkem nás šlo méně než v minulých letech. Na druhou stranu to loni nebylo vůbec, takže šlo o zlepšení,“ popsal vyučující Tomáš Nováček.

Věková hranice pro darování krve je od 18 do 65 let

Člověk musí vážit minimálně padesát kilo

Nesmí prodělat žloutenku typu B ani C či malárii

Zájemce zároveň nesmí být v rizikové skupině (promiskuitní způsob života, užívání drog)

V Třebíči bude v pondělí valentýnský odběr krve

Příchozí dostanou za darování krve dárek

Odběrová centra se zároveň stále potýkají s obtížemi v důsledku pandemie. „Covid nás trápí celé dva roky, je to kvůli němu náročnější. Komplikuje nám práci, neminul nás. Jsme na jednom z vrcholů pandemie. Také teď máme nějaký personál v karanténě. Máme zvýšený počet dotazů ohledně očkování či prodělaných nemocí. Dárci se nám na poslední chvíli omlouvají a my je obvoláváme, abychom sehnali náhradu. Zatím naštěstí nebyl důvod oddělení zavřít,“ prozradil vedoucí hematologické laboratoře Jaroslav Zelený.

Zbytky tvrze a naleziště vzácných nerostů dnes slouží v Rožné ochotníkům

V odběrovém centru by ocenili, kdyby prvodárci chodili častěji. „Lidí, kteří přijdou darovat krev poprvé, by mohlo být vícero. Zatím však všechno bohatě dostačuje potřebám pacientů v naší nemocnici. Nějakou valentýnskou akci neplánujeme. Ani v minulých letech jsme ji neměli,“ dodal Zelený.

V Novém Městě na Moravě v minulosti valentýnské akce měli. Letos nic neplánují, protože u nich odběrové dny jsou v úterý, ve středu a ve čtvrtek. „S počtem a dostatkem dárců to vždycky bývá proměnlivé,“ řekla vedoucí lékařka Olga Pollaková.