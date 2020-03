„Na jedné straně jsou například starší lidé, kteří se bojí jít do obchodu na nutný nákup, aby se nenakazili. Na straně druhé dobrovolníci, kteří naopak rádi s nákupem někomu staršímu pomohou. A my je všechny spojíme dohromady,“ vysvětlil jihlavský městský radní Daniel Škarka.

Obdobnou pomoc nabízí také druhé největší město na Vysočině, Třebíč. Tamní radnice nabízí starým lidem s trvalým pobytem na území města obstarání nákupů základního potravinářského zboží, drogistického zboží a léků. K tomuto kroku přistoupilo vedení města v souvislosti s vyhlášením světové pandemie a stavu nouze v České republice.

Seznamy nákupů shromáždí infocentrum

„Informační centrum bude na svých telefonních linkách denně od 9 do 12 hodin shromažďovat objednávky a následně od 13 do 16 bude probíhat nákup a rozvoz nákupů seniorům. K projevu nyní tolik potřebné solidarity s nejvíc ohroženou skupinou, tedy seniory, nyní vyzýváme také dobrovolníky,“ uvedl starosta Pavel Pacal.

Informační centrum bude telefonické objednávky přijímat od pondělí 16. března na telefonních číslech 568 610 021, 568 610 022 a 568 610 023.

Dobrovolníci, kteří mají zájem a prostor pomoci při nákupech pro seniory, se mohou nahlásit v kanceláři tiskového oddělení městského úřadu, na telefonních číslech 568 896 255 nebo e-mailem: mluvci@trebic.cz.

Vězeňkyně ze Světlé budou šít roušky

Provizorní roušky, sloužící jako alespoň nějaká ochrana proti šíření koronavirového onemocnění Covid-19, budou zřejmě šít i odsouzené ženy ve věznici ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Kraj Vysočina se obrátí na vedení věznice a požádá o pomoc s výrobou provizorních roušek,“ uvedla v mluvčí hejtmanství Jitka Svatošová.

Ve světelské věznici je osm stovek odsouzených žen, zaměstnáno je asi pětašedesát procent z nich. Asi dvě stovky balí cukrovinky v hale v sousedství věznice, další dojíždějí třeba do Kosteleckých uzenin, do Jitkova, Jihlavy nebo do Humpolce.