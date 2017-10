Někteří zemědělci se kvůli letošnímu suchu potýkají s nedostatkem krmiva

Vysočina – Letošní extrémní sucho, které panovalo v části Třebíčska a postihlo i oblast mezi Velkým Meziříčím a Velkou Bíteší, má své dozvuky ještě teď.

„Zemědělci kteří se zaměřili na chov dobytka, musejí mnohem lépe naplánovat, jak v následujícím období zajistí krmení. Jsou místa, kde ho chybí hodně, protože zelená hmota nenarostla,“ uvedl ředitel Okresní agrární komory Třebíč Karel Coufal.

Někteří farmáři mají zatím dost zásob z minulých období v podobě siláží a senáží. Jenže i ty je potřeba doplňovat.

A například chovatel ovcí a koz Vít Nedvěd z Dolních Vilémovic začíná přemýšlet, byť nerad, nad tím, zda jeho stádo není příliš velké. Zda se některých kusů nezbavit. Nedvědova zvířata jsou vidět na rekultivovaných travnatých plochách skládky v Petrůvkách.

„Byl to enormně špatný rok. Jindy mám třikrát za sezonu po osmdesáti balících sena. Letos jednou po dvanácti, podruhé byly z louky, kterou obhospodařuji, tak dva balíky sena. To je moc špatné,“ vypočítal Nedvěd, který chová dohromady okolo čtyřicítky zvířat.

Karel Coufal upřesnil, že velký přísušek dolehl na farmáře od Třebíče směrem ke Znojmu. Tedy Klučov, Kožichovice, Třebelovicko, Policko, ale taky podle jeho slov na Opatov i Budišov.

„Co mám zprávy, tak si každý podnik zásoby shání, jak se dá. Snaží se nakoupit v okolí, kde nebyl nedostatek vláhy. A to v době, dokud nejsou zimní plískanice a je možné pro krmivo rozumně dojet. Samozřejmě transport není zdarma, jsou to náklady navíc,“ řekl Coufal.

Například z okresní agrární komory v Havlíčkově Brodě nebo ze Ždáru nad Sázavou potvrdili, že jiné oblasti na Vysočině než specifické části Třebíčska a Bítešska, se extrémní sucho nedotklo.

„Nabídli jsme kolegům, kteří jsou na tom špatně, pomoc. Že jim poskytneme možnost brát krmivo u nás,“ uvedl předseda brodské agrární komory Aleš Málek.

Stejná nabídka přišla ze zbytku Vysočiny, tedy i ze Žďárska. „Problém by eskaloval, kdyby bylo stejné sucho i příští rok. Teď se zdá, že to zemědělské podniky a soukromí zemědělci nějak do příští sklizně ustojí,“ řekl ředitel žďárské agrární komory Václav Špaček. I on už má ale zprávy, že se možná někteří zemědělci rozhodnou omezit počty kusů ve svých stádech dobytka. Loterie s počasím je vůči nim příliš krutá.

Zemědělci v kraji nabídli suchem sužovaným kolegům pomoc jak ve formě zeleného krmiva, tak toho konzervovaného - senáž nebo siláž. „Nabídli jsme, že si můžou přijet sklidit pole s jetelovinou nebo jetelotrávami, k dispozici byly i části ploch s kukuřicí. A doma si pak mohli udělat vlastní siláž. Ale zájem nebyl,“ podotkl Špaček.

Myslí si, že případné zájemce odradila cena za dopravu jednoduše proto, že čerstvý zelený materiál je lehký a objemný, spolu s ním se vozí hodně vzduchu a vzdálenosti mezi Žďárskem a Třebíčskem nejsou malé. Takže se to nevyplácí. Spíš očekává, že bude zájem o hotovou senáž a siláž, což je ekonomicky výhodnější.

Taky chovatel ovcí a koz z Dolních Vilémovic Vít Nedvěd už sondoval, kde sehnat krmivo. Hledání slušných cenových podmínek ho prý ovšem zavedlo až na Šumavu na Klatovsko. „Blíž byly ceny vyšroubované moc nahoru. Teď ještě budu propočítávat, jestli se mi vyplatí dovážet z takové vzdálenosti,“ poznamenal.

Letošní sucho na jihovýchodě Vysočiny bylo podle ředitele agrární komory v Třebíči Coufala problematické i proto, že navázalo na sérii pěti předchozích let, po které panuje přísušek.

„Když se na konci roku zprůměruje množství celoročních srážek, výsledek nebude špatný. Možná se projeví nepatrný výpadek. Letošek byl ovšem na vhodnost srážek nejhorší. Nepršelo, když bylo potřeba, déšť přišel až po sklizni,“ doplnil Coufal.