Cesta z Jaroměřic do Třebíče je ještě složitější. Řidiči projedou jedním pruhem

Starosta města Jaroslav Soukup věří, že po víkendu se doprava vrátí do běžného omezeného provozu. „Informace o tom poškození semaforu máme od zhotovitele. Někdo na těch semaforech úmyslně přestříhal dráty. Projíždějící to teď budou muset objíždět. Ale po neděli by se mohl omezený provoz autům do tři a půl tuny vrátit,“ předeslal.

Ten, kdo v lokalitě u ulice K Ráji bydlí, se však domů autem nedostane ani tuto sobotu a neděli. „Na ty dny je naplánovaná úprava povrchů. To už nikdo nebude moci vjet ani vyjet. Pokud chceme něco udělat, tak to přináší útrapy. Extra komfort není možný vždy. Apeloval bych se na to dívat trochu s nadhledem. Pak se doprava zase spustí a práce budou nadále pokračovat. Zbývá toho ještě udělat dost,“ dodal starosta.