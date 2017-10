Nejvyšší krajské ocenění letos získal i třebíčský lékař Chmelíček

Třebíčsko - Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina, kamennou medaili, v tomto roce obdržel také emeritní primář gynekologie v Třebíči Miloš Chmelíček. Narodil se v Náramčí v roce 1924.

MUDr. Miloš Chmelíček

„Na svém pracovišti v třebíčské nemocnici zavedl řadu moderních lékařských metod a vychoval mnoho svých kolegů. Jeho jméno je pojmem v regionálním lékařství. Po roce 1989 byl aktivně zapojen do práce na pomoc bývalým totálně nasazeným." uvádí se ve zprávě, kterou k deseti oceněných osobnostem z Kraje Vysočina vydalo hejtmanství.

Z Třebíčska je mezi nimi ještě atlet - desetibojař Jiří Sýkora. Tomu byla udělena dřevěná medaile. Sýkora se narodil v Třebíči v roce 1995. Úspěchy sbírá za své sportovní výkony už pěkných pár let. Letos zazářil na mistrovství Evropy atletů do 23 let. K tomu nejlepšímu, čeho dosáhl, patří titul mistra republiky ve skoku dalekém v kategorii mužů v roce 2013, titul juniorského mistra světa v desetiboji 2014, vítězství v Evropském poháru ve vícebojích v družstvech kategorie mužů 2014, stříbrná medaile na mistrovství ČR ve skoku dalekém v kategorii mužů 2015 nebo 25. místo na olympijských hrách v desetiboji v roce 2016.V roce 2014 byl zvolen sportovcem Kraje Vysočina.

Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina jsou udělována od roku 2008. Aktuálně seznam mimořádných osobností čítá už 91 jmen. Kraj Vysočina u příležitosti desátého výročí udílení medailí vydal publikaci, ve které připomíná všechny oceněné laureáty.