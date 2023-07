Hned šestnáct teplotních rekordů padlo v neděli na meteorologických stanicích na Vysočině. Nejtepleji bylo v Dukovanech. Nejstarší rekordy se podařilo překonat ve Velkém Meziříčí a Havlíčkově Brodě.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Nejtepleji bylo podle Českého hydrometeorologického ústavu na Třebíčsku. V Dukovanech meteorologové naměřili 32,9 stupňů Celsia a v Moravských Budějovicích jen o dvě desetiny méně.

Ve Velkém Meziříčí padl čtyřiaosmdesát let starý rekord. V roce 1939 tam bylo jednatřicet stupňů, letos ještě o stupeň více. Ještě starší rekord se podařilo překonat v Havlíčkově Brodě. Stoleté maximum z roku 1922 bylo 31,3 stupňů Celsia, nové je o 1,3 stupně vyšší.

Vysoké teploty budou pokračovat i v dalších dnech. Až do středy by se ty nejvyšší měly držet nad třicet stupňů. Klesnout pod tuto hranici by mohly ve čtvrtek, kdy má být zataženo a místy přeháňky. V dalších dnech se však tropické teploty zřejmě vrátí.

Teplotní rekordy na Vysočině