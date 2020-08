Často když se v křížení potká několik aut z různých směrů, vzájemně si ze slušnosti dávají přednost, jen aby nedošlo ke srážce. Kdo tudy dlouho či nikdy nejel, stojí, přemýšlí, kontroluje, pomalu popojede, ještě kousek, zase se rozhlédne a přemýšlí a až pak vyrazí s jedinou myšlenkou: „Snad jsem něco nepřehlédl.“

Nasnadě je otázka, co s tím. Obec, krajští silničáři, projektant i policejní dopravní inženýr už po období dohadů vymysleli řešení. Byť se na první pohled v rozlehlém prostoru uprostřed vesnice nabízí vyřešit situaci kruhovým objezdem, v plánu je nakonec klasická křižovatka. Jen vyústění jednotlivých ramen má být užší, místy nakolmené, s obrubníky, aby bylo na první pohled jasné, kde je hlavní a kde vedlejší. Přibude přechod pro chodce.

„Ano, v počátcích se hovořilo i o kruhovém objezdu, nakonec jsme od myšlenky po vzájemné diskuzi ustoupili. Nevycházelo by to totiž. Silnice od Myslibořic a Vilémovic by se musely potkat dřív než na okruhu. Bylo by to ještě víc zmatečné,“ je přesvědčený starosta Lipníku Miroslav Svoboda. I pokud by nějaká varianta velkého kruhu byla, neumí si ji představit. „Kdyby tudy jeli chlapi na kole do hospody, nejdříve by museli složitě kroužit. Stejně tak, kdyby jel někdo třeba s kárkou,“ poznamenal.

Pro zastávku méně prostoru

V současnosti je na stole finální varianta. A podle Svobody přináší výraznou změnu. Hlavní bude silnice od Dolních Vilémovic směrem k Ostašovu, ne jako dosud od Myslibořic k Ostašovu. Pro výjezd od Vilémovic to bude bezpečnější, přehlednější. „Ostrůvek před autobusovou zastávkou bude menší a prostor pro autobusy užší, jednopruhový, vytvořený z odlišného povrchu, aby bylo řidičům ostatních vozidel hned jasné, že se tam nevjíždí, že jde o zakázanou zónu,“ vysvětlil starosta. Nyní si tudy naopak řidiči často cestu krátí, což je zdrojem mnoha pokut, policie bývá bdělá.

Čeho se starosta trochu obává, jsou plánovaná zúžení silnic v místě, kde zaústí do křižovatky. „Ano, zpomalí to provoz, tím spíš, když se přidají obrubníky. Ale snad se projektantovi podaří namalovat dostatečné oblouky, protože mám obavu, jak se budou stáčet velké traktory a kombajny. Žijeme na vesnici,“ poznamenal.

Křižovatka je sice výrazně nepřehledná, ale Svoboda je přesvědčený, že není nebezpečná. „A to něco pamatuju, jezdil jsem tudy ještě jako děcko na koloběžce. Občas bývají pomačkané plechy a podrcené plasty. Ale úraz si naposledy vybavuju snad z roku 1969, kdy se potkalo auto s cyklistou,“ zmínil.

Cena ještě nebyla stanovena, pro obec jako spoluinvestora nepůjde o nic levného. Bude platit zeleň, chodníky a další detaily, které s pracemi souvisejí. Podle vyjádření krajských silničářů by příprava projektu mohla skončit na přelomu tohoto a příštího roku. „Provádět ji bude zřejmě Kraj Vysočina prostřednictvím svého odboru dopravy, v termínu podle přidělení finančních prostředků,“ sdělil Jan Matoušek z Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Jinými slovy – přesný termín, kdy zmizí toto velmi nepřehledné místo, zatím nezná.