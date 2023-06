/FOTO, VIDEO/ Patřila mezi křižovatky, které dokázaly řidiče zmást. Někteří rozcestí v Lipníku na Třebíčsku přezdívali i jako nejsložitější křižovatka ve střední Evropě. Po čtvrt roce úprav je však už přehlednější. Práce na ní přesto nekončí a provoz je zatím omezený. Uzavírka směrem na Klučov potrvá až do července.

Křižovatka v Lipníku je přehlednější. Uzavírka směrem na Klučov potrvá až do července. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Podle starosty Lipníku Petra Sameše její oprava nešla úplně hladce. „Narazili jsme na problémy kvůli sítím. Konflikty byly ve vedení sítí v podzemí. Jsou totiž staré a dokumentace nebyla příliš přesná. Ale podařilo se to zvládnout, neřešitelné to nebylo. Přeložky sítí už jsou hotové,“ ujistil starosta.

Mátla v Lipníku řidiče: nejsložitější křižovatka ve střední Evropě se změní

Komplikovaná křižovatka protíná obec šesti směry. Dá se od ní jet například na Ostašov, Myslibořice či Jaroměřice nad Rokytnou. Až budou poslední úpravy hotové, budou se moci řidiči vydat i do Klučova. „Zatím je to jediný uzavřený úsek. Povrch by měl být hotový do půlky července. Přibude v tom směru ještě chodník. Zbytkem křižovatky už auta jezdí. Od pondělí jsme v částečně spuštěném provozu,“ vysvětlil Sameš.

Kam se dá z křižovatky v Lipníku jet:

Obce: Ostašov, Klučov, Dolní Vilémovice, Myslibořice, Jaroměřice nad Rokytnou

Místa v Lipníku: kulturní dům, hasičská zbrojnice, hospoda, obchod, uličky mezi domy

U křižovatky také stojí autobusová zastávka.