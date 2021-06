Nová přístavba, která se nachází v přední části nemocnice, je prošpikovaná nejmodernější technikou. „Jen špičkové IT technologie, které jsou zavedené na operační sály, vyšly na dvanáct a půl milionu korun. Za zmínku stojí například vestavěný kamerový systém a komunikační technika pro online přenos z operačních výkonů,“ sdělil hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Nové operační sály v Třebíčské nemocnici



* čtyři se nachází v nové budově O2

* momentálně je do nich přesunuta veškerá operativa

* jsou to nejmodernější operační sály na Vysočině

* jejich stavba vyšla na 350 milionů korun

* dovybavení sálů vyjde na dalších 80 milionů korun

* kompletně by měly být všechny sály provozuschopné koncem prázdnin 2022

Právě video management usnadní práci i zdravotníkům. „Umožňuje zobrazení operačního pole při průběhu operace nebo videozáznam z laparoskopických a artroskopických věží na centrálním i asistentském monitoru. Zvládá i zobrazení různých metod a dat z nemocničního informačního systému v reálném čase na sálové obrazovce,“ vyjmenovala mluvčí třebíčské nemocnice Jitka Mácová.

Nové operační sály zaplatil Kraj Vysočina. „Veškeré stavební práce vyjdou na 350 milionů korun. S dofinancováním dalšího vybavení pro všech osm sálů, které v nemocnici jsou, by nám ještě letos mohla pomoci dotace z Evropské unie. Jde o investici za osmdesát milionů korun,“ upřesnil Schrek.

Pokud jde o původní operační sály, do jejich rekonstrukce se již dělníci pustili.

Kolemjdoucí nemohou přehlédnout rozpárané třetí patro původní budovy chirurgických sálů. „Jestli to budou bourat, tak mi to přijde trochu zbytečné. Ta stavba není tak stará. Pamatuji si, že je to nějakých dvacet let. Je dobře, že se ale do nemocnice a zdravotnictví investuje,“ mínil kolemjdoucí Josef Dvořák.

Rozbourané patro je však nutným technologickým krokem v rámci rekonstrukce. „Tato část pochází z roku 1985 a bouraná přední část byla dostavěná v roce 2000. Tím, že jsme odstranili technologie ze třetího podlaží, bylo nutné přední část odbourat,“ vysvětlila Jitka Mácová s tím, že poté proběhne demontáž a dostavba nové monolitické spojovací části. „Ta provozně propojí novou a rekonstruovanou budovu čistou chodbou, kterou se bude na operační sály navážet sterilní spotřební zdravotnický materiál,“ dodala Mácová.