Nejvíce pozornosti přitahovaly dva stroje, a to vrtulníky Viper a Venom. Veřejnost totiž dosud neměla možnost se s nimi pořádně setkat. Vrtulníky navíc ve cvičení ukázaly, jak zvládají bojové manévry. „Oba společně plní misi na území nepřítele. Všimnou si hrozby na zemi a musí reagovat,“ popisuje živě moderátor akci. Pokud by to Viper s Venomem nezvládli, tak by je nepřítel ve fiktivním střetu zničil. „Pomocí manévrů se dostanou k protivníkovi a eliminují ho,“ doplňuje moderátor. Sekvenci si můžete prohlédnout také na videu.

Oblibu mezi návštěvníky si získaly i další letecké stroje. Jedním z nich byl také Black Hawk, který na letiště v Náměšti doputoval až ze slovenského Prešova. „Ten vrtulník znám z filmu Černý jestřáb sestřelen. Nevím jen, jestli je to ten samý typ. Jenže stejně bylo super vidět, co všechno s tím pilot dokáže. Vypadalo to, že je pro něj couvání i další přelety naprostou hračkou,“ sdílí své nadšení návštěvník Roman Kohoutek.